Динамо – Дивонн 5:0

Голы: В. Волошин, 13, Кулач, 18; 60 (пен.), Цитаишвили, 68, Ванат, 86

К слову Голы Мудрика и Соломона с пенальти принесли Шахтеру победу над Тюркгюджю

Киевляне сразу завладели преимуществом и начали демонстрировать более высокий класс. Первое взятие ворот произошло после ошибки защитника Дивонна Эмаля, неудачно принявшего мяч. Викентий Волошин сыграл на перехвате и отправил футбольный снаряд в ворота.

Вскоре Цитаишвили и Дубинчак организовали прострел с левого фланга, и Кулач удвоил преимущество "бело-синих". До перерыва динамовцы имели еще несколько голевых возможностей, но счет не изменился.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но футболисты французской команды уже чаще стали проводить свои атаки и едва не размочили счет после флангового навеса.

Но потом киевляне снова заставили соперников обороняться. Кулач заработал пенальти и сам точно пробил с 11-тиметровой отметки. А потом классный заброс от Бражка технически реализовал Цитаишвили. Точку в матче поставил Ванат, отправивший мяч в ворота с левого угла штрафной.

Динамо – Дивонн видео матча