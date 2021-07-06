Яких-небудь подробиць джерело не дає, проте раніше повідомлялося, що іспанський клуб орендує Соля.

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Також Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.

Минулий сезон Соль провів в оренді в іншому іспанському клубі, Тенеріфе. На його рахунку 10 голів і 2 асисти в 39 матчах.

Кар'єра Соля в Динамо