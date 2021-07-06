Яких-небудь подробиць джерело не дає, проте раніше повідомлялося, що іспанський клуб орендує Соля.
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Також Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.
Кар'єра Соля в Динамо
- Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року, але не зумів закріпитись у команді. Тоді кияни виклали за іспанського футболіста 3,5 мільйона євро.
- У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.