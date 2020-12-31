Зірки спорту мають чимало прихильників в соціальних мережах, які активно слідкують за своїми кумирами. Тож не дивно, що найбільш популярною фотографією у 2020 році в Instagram стала світлина двох величних спортсменів. Хоча причина для цієї фотографії була більш чим печальна.

Видання Billboard склало перелік з десяти фотографій, які зібрали найбільше лайків в Instagram. Одразу чотири фотографії – зі світу спорту.

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Дев'яте місце в цьому переліку посіла фотографія Кріштіану Роналду, на якому він святкує своє 35-ліття. на ній футболіст зображений перед святковим тортом разом зі своєю дівчиною Джорджіною Родрігес та старшим сином Кріштіану. Ця фотографія зібрала 14,3 мільйона вподобань.

П'яте місце у переліку посів пост баскетболіста ЛеБрона Джеймса. Цей пост він присвятив Кобі Браянту, який загинув в авіакатастрофі. У ньому підбірка фотографій, на яких два баскетболісти разом під час ігор. А в самому тексті Джеймс висловлює слова співчуття через загибель свого друга. Цей пост зібрав 15,46 мільйона лайків.

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Третє місце – у футболіста Ліонеля Мессі. І теж через трагічні обставини. 16,37 мільйона лайків зібрав його пост про смерть Дієго Марадони. Вони обоє аргентинці, і Мессі грав під керівництвом легендарного футболіста у збірній.

Перше місце посів пост Роналду про Дієго Марадону. 19,7 мільйона лайків. Ця фотографія і стала найбільш популярної в Instagram у 2020 році.