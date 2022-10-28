Свитолина впервые выгуляла новорожденную дочь: очаровательные фото прогулки младенца

Звезда мирового тенниса Элина Свитолина поделилась в соцсети фотографиями с первой прогулки дочери. Программа на выходные у спортсменки будет насыщенной.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 15 октября подарила своему мужу Гаэлю Монфису дочь Скай. Недавно молодая мама делилась со своими подписчиками в инстаграм фотографиями детской комнаты.

Теперь настал черед прогулки на свежем воздухе. 28-летняя теннисистка опубликовала два снимка на природе с коляской.

Переходим к выходным,

– написала Свитолина.

Похоже, программа на уик-энд для молодой мамы будет насыщенной. Живописные пейзажи Швейцарии и свежий воздух лучше всего подойдут для прогулок маленькой Скай.