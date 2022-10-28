Свитолина впервые выгуляла новорожденную дочь: очаровательные фото прогулки младенца
28 октября 2022 , 15:36Читати новину українською
Источник:инстаграмм Элины Светолиной
Звезда мирового тенниса Элина Свитолина поделилась в соцсети фотографиями с первой прогулки дочери. Программа на выходные у спортсменки будет насыщенной.
Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина 15 октября подарила своему мужу Гаэлю Монфису дочь Скай. Недавно молодая мама делилась со своими подписчиками в инстаграм фотографиями детской комнаты.
Теперь настал черед прогулки на свежем воздухе. 28-летняя теннисистка опубликовала два снимка на природе с коляской.
Переходим к выходным,
– написала Свитолина.
Похоже, программа на уик-энд для молодой мамы будет насыщенной. Живописные пейзажи Швейцарии и свежий воздух лучше всего подойдут для прогулок маленькой Скай.Напомним, Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса 16 июля 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Швейцарии, городе Ньон. В мае этого года спортсменка сообщила о беременности.