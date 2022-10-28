Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна 15 жовтня подарувала своєму чоловікові Гаелю Монфісу доньку Скай. Нещодавно молода мама ділилася зі своїми підписниками в інстаграм світлинами дитячої кімнати.
Тепер настала черга прогулянки на свіжому повітрі. 28-річна тенісистка опублікувала два знімки на природі з коляскою.
Переходимо до вихідних,
– написала Світоліна.
Схоже програма на вікенд для молодої мами буде насиченою. Мальовничі пейзажі Швейцарії та свіже повітря найкраще підійдуть для прогулянок маленької Скай.