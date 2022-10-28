Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна 15 жовтня подарувала своєму чоловікові Гаелю Монфісу доньку Скай. Нещодавно молода мама ділилася зі своїми підписниками в інстаграм світлинами дитячої кімнати.

Тепер настала черга прогулянки на свіжому повітрі. 28-річна тенісистка опублікувала два знімки на природі з коляскою.

Переходимо до вихідних,

– написала Світоліна.

Схоже програма на вікенд для молодої мами буде насиченою. Мальовничі пейзажі Швейцарії та свіже повітря найкраще підійдуть для прогулянок маленької Скай.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла заміж за французського тенісиста Монфіса 16 липня 2021 року. Церемонія одруження відбулася у Швейцарії, місті Ньон. У травні цього року спортсменка повідомила про вагітність.