Фото дня: Шевченко снова надел футболку "Милана" с легендами клуба
Бывший нападающий "Милана" и действующий наставник сборной Украины Андрей Шевченко примерил новую выездную форму итальянского клуба.
Фото легендарный футболист опубликовал на своей странице в Твиттере.
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"Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда снова надеваю футболку "Милана". Белый цвет формы вызывает незабываемые воспоминания. "Милан" навсегда в моем сердце", – написал Шевченко.
Сейчас бывшие игроки "Милана" публикуют фото в новой гостевой форме команды. Ранее это сделал Франко Барези.
Карьера Андрея Шевченко в "Милане"
Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
Но победа в Лиге чемпионов стала единственной в карьере Шевченко, поскольку второй финал украинец и его "Милан" проиграли "Ливерпулю".