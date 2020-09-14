Бывший нападающий "Милана" и действующий наставник сборной Украины Андрей Шевченко примерил новую выездную форму итальянского клуба.

Фото легендарный футболист опубликовал на своей странице в Твиттере.

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"Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда снова надеваю футболку "Милана". Белый цвет формы вызывает незабываемые воспоминания. "Милан" навсегда в моем сердце", – написал Шевченко.

Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan pic.twitter.com/1ANcXzvTke — Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 14, 2020

Сейчас бывшие игроки "Милана" публикуют фото в новой гостевой форме команды. Ранее это сделал Франко Барези.

Карьера Андрея Шевченко в "Милане"

Андрей Шевченко, который сейчас является главным тренером сборной Украины по футболу, является настоящей легендой итальянского "Милана". За "россонери" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Но победа в Лиге чемпионов стала единственной в карьере Шевченко, поскольку второй финал украинец и его "Милан" проиграли "Ливерпулю".