Колишній нападник "Мілана" і чинний наставник збірної України Андрій Шевченко приміряв нову виїзну форму італійського клубу.

Фото легендарний футболіст опублікував на своїй сторінці в твітері.

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"Завжди відчуваю приголомшливі емоції, коли знову одягаю футболку "Мілана". Білий колір форми викликає незабутні спогади. "Мілан" назавжди в моєму серці", – написав Шевченко.

Always amazing emotions when I put on the Milan jersey. In particular the white of away brings back unforgettable memories. @acmilan will always be in my heart #ThisIsMilan Forza Milan pic.twitter.com/1ANcXzvTke — Andriy Shevchenko (@jksheva7) September 14, 2020

Зараз колишні гравці "Мілана" публікують фото в новій гостьовій формі команди. Раніше це зробив Франко Барезі.

Кар'єра Андрія Шевченка в "Мілані"

Андрій Шевченко, який зараз є головним тренером збірної України з футболу, є справжньою легендою італійського "Мілана". За "россонері" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.

Та перемога в Лізі чемпіонів стала єдиною в кар'єрі Шевченка, позаяк другий фінал українець та його "Мілан" програли "Ліверпулю".