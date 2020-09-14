Фото дня: Шевченко знову одягнув футболку "Мілана" з легендами клубу
Колишній нападник "Мілана" і чинний наставник збірної України Андрій Шевченко приміряв нову виїзну форму італійського клубу.
Фото легендарний футболіст опублікував на своїй сторінці в твітері.
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"Завжди відчуваю приголомшливі емоції, коли знову одягаю футболку "Мілана". Білий колір форми викликає незабутні спогади. "Мілан" назавжди в моєму серці", – написав Шевченко.
Зараз колишні гравці "Мілана" публікують фото в новій гостьовій формі команди. Раніше це зробив Франко Барезі.
Кар'єра Андрія Шевченка в "Мілані"
Андрій Шевченко, який зараз є головним тренером збірної України з футболу, є справжньою легендою італійського "Мілана". За "россонері" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
Та перемога в Лізі чемпіонів стала єдиною в кар'єрі Шевченка, позаяк другий фінал українець та його "Мілан" програли "Ліверпулю".