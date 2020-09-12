Итальянский "Милан" удивил дизайном гостевого комплекта на новый сезон. Дизайнеров вдохновил Миланский музей культуры.

К теме: В каких футбольных формах будут выступать клубы в УПЛ: фото

Основная форма у "Милана" остается довольно традиционной для клуба – черные и красные полосы. При этом на красных полосах едва заметен узор, на который дизайнеров вдохновило "архитектурное величие Милана".

После этого "Милан" сразу представил третий комплект формы, миновав гостевой вариант. Он был выполнен в необычных голубых цветах.

И вот наконец команда представила второй комплект формы, тоже удивив своих болельщиков. Как говорится в описании к видео, на разработку этого дизайна вдохновил Museo delle Culture, или же Mudec. Сама футболка – белая с красными элементами.