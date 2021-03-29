У неділю, 28 березня, збірна України у другому турі відбору на ЧС-2022 вдома зіграла внічию 1:1 з Фінляндією.

Команда Андрія Шевченка упустила перемогу на останніх хвилинах через помилку Віталія Миколенка, який привіз пенальті у свої ворота і був видалений з поля.

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Сам Миколенко після свого видалення в розпачі чекав завершення гри, сидячи на сходах до підтрибунному приміщені НСК "Олімпійський", продемонструвавши небайдужість гравця до збірної України.

Україна – Фінляндія: підсумки