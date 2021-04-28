Операція на коліні нападника тривала 3 години та минула без ускладнень. Жуніор Мораес буде поза футбольним полем 6 місяців та не допоможе збірній України на чемпіонаті Європи-2020.

До теми Ключовий нападник збірної України отримав важку травму і пропустить Євро-2020

Як Мораес отримав травму

24 квітня поширилась інформація, що на тренуванні Шахтаря Мораес зазнав серйозної травми. Футболіст невдало приземлився після того, як пробивав головою після подачі з кутового. Боротьби у цьому епізоді не було, Мораес просто впав на праву ногу і порвав хрестоподібні зв'язки. Це пошкодження вважається одним із найстрашніших для спортсменів.

За прогнозами клубних медиків, на натуралізованого бразильця чекає складне та тривале відновлення. Він не лише пропустить Євро-2020, а й не допоможе "гірникам" на старті нового сезону УПЛ.