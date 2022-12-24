В канун Рождества во французском футболе произошла трагедия. В результате уличного конфликта погиб футболист Адель Сантана Мэнди.

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22-летний футболист стал участником перестрелки по улицам Марселя. Менди получил ранение несовместимое с жизнью. Об этом сообщил его клуб Обань на своей странице в твиттер.

Он оставит большую пустоту и навсегда будет одним из нас. Все наши мысли и соболезнования его семье,

– говорится в заявлении Обаня.

Футболист успел за английские Истборн и Лэнгни, андоррскую Сент-Жулию, а также французские Кот-Блю, Мариньян-Жиньяк и собственно Обань. Его клуб из пригорода Марселя играет в группе С лиги Насьональ 2.

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После 14 туров команда идет в зоне вылета на 14 месте. Нападающий в этом сезоне отыграл за Обань 10 матчей, не отличившись голевыми действиями.