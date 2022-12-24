Напередодні Різдва у французькому футболі сталась трагедія. В результаті вуличного конфлікту загинув футболіст Адель Сантана Менді.

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22-річний футболіст став учасником перестрілки на вулицях Марселя. Менді отримав поранення несумісне із життям. Про це повідомив його клуб Обань на своїй сторінці у твітер.

Він залишить велику порожнечу і назавжди буде одним із нас. Усі наші думки та співчуття його родині,

– йдеться у заяві Обаня.

Футболіст встиг за англійські Істборн та Ленгні, андоррську Сент-Жулію, а також французькі Кот-Блю, Маріньян-Жіньяк та власне Обань. Його клуб з передмістя Марселя грає у групі С ліги Насьональ 2.

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Після 14-ти турів команда йде в зоні вильоту на 14 місці. Нападник у цьому сезоні відіграв за Обань 10 матчів, не відзначившись гольовими діями.