В футбольном сообществе Англии произошло трагическое событие. На 84-м году ушел из жизни знаменитый правый защитник Джордж Коэн.

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Об этом сообщил официальный сайт Фулхэма. Именно в этой лондонской команде футболист отыграл всю свою карьеру – с 1956 по 1969 год. На его счету 459 матчей и шесть голов.

Джордж входит в пятерку главных гвардейцев "коттеджеров". Трофеев с Фулхэмом он не брал, но единственным его титулом стал Кубок мира в 1966 году.

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Коэн был основным правым защитником в "золотой" команде Альфа Рэмзи. Он отыграл со старта во всех шести матчах ЧМ-1966. Всего за национальную команду Англии Джордж отыграл 37 поединков.

Интересно, что за последние пять лет умерло немало чемпионов мира-1966. Из этой команды в живых осталось только пятеро – Бобби Чарльтон, Джеффри Херст, Терри Пейн, Иан Келлеген и Джордж Истхэм.