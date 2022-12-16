Футбольный мир ошеломила трагедия. На 54-м году жизни скончался известный сербский тренер Синиша Михайлович.

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Об этом итальянским СМИ сообщил журналист Николо Скира. С 2019 года Синиша боролся с лейкемией, а несколько дней назад был госпитализирован из-за ухудшения состояния.

Чем запомнился Синиша Михайлович

Во время игровой карьеры Синиша являлся известным защитником. Он выступал за сербские Войводину и Црвену Звезду, а также за итальянские Рому, Сампдорию, Лацио и Интер.

Родную лигу он выигрывал трижды, в то время как Серию А брал с двумя последними командами. Кроме того, Лацио Михайлович выиграл Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Также на его счету 62 матча и 10 голов за сборную Югославии.

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Кроме игровой карьеры, Синиша построил неплохую тренерскую в Италии. На Апеннинах серб возглавлял Болонью, Катанью, Фиорентину, Сампдорию, Милан и Торино. Также два года Михайлович тренировал сборную Сербии (2012–2013).