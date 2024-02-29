В эти выходные, 2 марта, в Формуле-1 стартует новый сезон. Для "королевских гонок" это будет уже 75-ый чемпионат в истории. 24 канал рассказывает о том, чего болельщикам соревнования ожидать от очередного турнира.
По теме Итоги сезона-2023 в Формуле-1: Ферстаппен выиграл почти все этапы, Мерседес опередил Феррари
История Формулы-1
Соревнования в этой категории гонок проводятся аж с 1950 года. Тогда сезон состоял всего из семи гран-при, а победителем стал пилот Альфа Ромео Джузеппе Фарина.
С тех пор Формула-1 ежегодно проводила соревнования без исключений. Под угрозой был сезон-2020 из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы смогли сделать сокращенный чемпионат на 17 гран-при, который длился с июля по декабрь.
Рекордсменами по количеству выигранных чемпионств являются немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон. На счету каждого из них по семь титулов, а Льюис еще может стать единоличным лидером, ведь карьеру еще не завершил.
|ПИЛОТ
|СТРАНА
|ТИТУЛЫ
|ГОДЫ
|Михаэль Шумахер
|Германия
|7
|1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|Льюис Хэмилтон
|Великобритания
|7
|2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|Хуан Мануэль Фанхио
|Аргентина
|5
|1951, 1954, 1955, 1956, 1957
|Ален Прост
|Франция
|4
|1985, 1986, 1989, 1993
|Себастьян Феттель
|Германия
|4
|2010, 2011, 2012, 2013
|Джек Брэбэм
|Австралия
|3
|1959, 1960, 1966
|Джеки Стюарт
|Великобритания
|3
|1969, 1971, 1973
|Ники Лауда
|Австрия
|3
|1975, 1977, 1984
|Нельсон Пике
|Бразилия
|3
|1981, 1983, 1987
|Айртон Сенна
|Бразилия
|3
|1988, 1990, 1991
|Макс Ферстаппен
|Нидерланды
|3
|2021, 2022, 2023
Состав команд
На удивление, в зимнее межсезонье в Формуле-1 не произошло ни одного изменения в составах команд. Только стоит отметить, что в команде Альфа Таури в сезоне-2023 партнером Юки Цуноды были три разных пилота: Ник Де Врис, Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо.
В итоге команда остановила свой выбор на последнем. При этом две команды сменили свои названия, среди них и сама Альфа Таури. Она является по сути второй командой Ред Булла и с нового сезона будет называться РБ Тим.
Также "королевские гонки" покинула Альфа Ромео, а их команда будет подчинена швейцарскому консорциуму Заубер. Полный состав пилотов выглядит так:
|КОМАНДА
|СТРАНА
|ПИЛОТ 1
|ПИЛОТ 2
|Ред Булл
|Австрия
|Макс Ферстаппен (Нидерланды)
|Серхио Перес (Мексика)
|Мерседес
|Германия
|Льюис Хэмилтон (Великобритания)
|Джордж Расселл (Великобритания)
|Феррари
|Италия
|Шарль Леклер (Монако)
|Карлос Сайнс (Испания)
|Макларен
|Великобритания
|Лэндо Норрис (Великобритания)
|Оскар Пиастри (Австралия)
|Астон Мартин
|Великобритания
|Фернандо Алонсо (Испания)
|Лэнс Стролл (Канада)
|Альпин
|Франция
|Пьер Гасли (Франция)
|Эстебан Окон (Франция)
|Уильямс
|Великобритания
|Логан Сарджент (США)
|Александер Албон (Таиланд)
|РБ Тим
|Италия
|Даниэль Риккардо (Австралия)
|Юки Цунода (Япония)
|Заубер
|Швейцария
|Чжоу Гуаню (Китай)
|Валттери Боттас (Финляндия)
|Хаас
|США
|Кевин Магнуссен (Дания)
|Нико Хюлькенберг (Германия)
Читайте также Украинский пилот Александр Бондарев принял участие в презентации нового болида Williams
Календарь сезона-2024
Грядущий чемпионат будет состоять аж из 24-х этапов, что должно стать рекордом в истории Формулы-1. При этом организаторы продолжают бан-при России из-за войны в Украине. Рекорд должен был произойти в прошлом году, но этапы в Китае и Эмилии-Романьи были отменены.
Первые продолжали оправляться от пандемии коронавируса и только в этом сезоне решили вернуться. А итальянский гран-при не состоялся из-за массовых наводнений в регионе. Кроме того, на шести этапах состоятся спринт-соревнования:
- Китай
- Майами
- Австрия
- США
- Бразилия
- Катар
Сезон начнется 2 марта в Бахрейне. После двух этапов на Ближнем Востоке команды отправятся на Дальний Восток, чтобы в мае вернуться в Европу. По сути, с мая по сентябрь этапы будут проходить в Старом Свете, за исключением гран-при Майами и Канады.
После 14-го (Бельгия) и 18-го этапов (Сингапур) команды ожидают паузы длиной в течение месяца (с 28 июля по 25 августа и с 22 сентября по 20 октября). Осенью же этапы вернутся за пределы Европы. Завершающая гонка пройдет 8 декабря в ОАЭ.
|НОМЕР
|ГРАН-ПРИ
|АВТОДРОМ
|ДАТА
|1
|Бахрейн
|Сахир
|2 марта
|2
|Саудовская Аравия
|Джидда
|9 марта
|3
|Австралия
|Мельбурн
|24 марта
|4
|Япония
|Сузука
|7 апреля
|5
|Китай + S
|Шанхай
|21 апреля
|6
|Майами (США) + S
|Майами
|5 мая
|7
|Эмилия-Романья (Италия)
|Имола
|19 мая
|8
|Монако
|Монако
|26 мая
|9
|Канада
|Монреаль
|9 июня
|10
|Испания
|Барселона
|23 июня
|11
|Австрия + S
|Шпильберг
|30 июня
|12
|Великобритания
|Сильверстоун
|7 июля
|13
|Венгрия
|Хунгароринг
|21 июля
|14
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|28 июля
|15
|Нидерланды
|Зандвоорт
|25 августа
|16
|Италия
|Монца
|1 сентября
|17
|Азербайджан
|Баку
|15 сентября
|18
|Сингапур
|Сингапур
|22 сентября
|19
|США + S
|Остин
|20 октября
|20
|Мексика
|Мехико
|27 октября
|21
|Бразилия + S
|Сан-Паулу
|3 ноября
|22
|Лас-Вегас (США)
|Лас-Вегас
|23 ноября
|23
|Катар + S
|Лусаил
|1 декабря
|24
|ОАЭ
|Абу Даби
|8 декабря
* – буквой "S" обозначены этапы со спринтами
Система начисления очков:
- 1 место – 25
- 2 место – 18
- 3 место – 15
- 4 место – 12
- 5 место – 10
- 6 место – 8
- 7 место – 6
- 8 место – 4
- 9 место – 2
- 10 место – 1
- самый быстрый круг – 1
- 1 место (спринт) – 8
- 2 место (спринт) – 7
- 3 место (спринт) – 6
- 4 место (спринт) – 5
- 5 место (спринт) – 4
- 6 место (спринт) – 3
- 7 место (спринт) – 2
- 8 место (спринт) – 1
Стоит знать Есть шансы на выздоровление: экс-гонщик Формулы-1 раскрыл новые детали о состоянии здоровья Шумахера
Ферстаппен – явный фаворит
Последние три сезона чемпионом неизменно становился Макс Ферстаппен из Ред Булла. И если титул 2021 года голландец вырвал в жесткой борьбе с Льюисом Хэмилтоном, то последние два сезона у Макса не было по сути конкуренции.
Очередное чемпионство выведет Ферстаппена в топ-6 самых титулованных пилотов Формулы-1 в истории. И похоже, что пилот Ред Булл снова будет доминировать. Основным конкурентом Макса считается его напарник по команде Серхио Перес.
Однако амбиции мексиканца и его готовность дать бой партнеру по команде вызывают вопросы. Традиционно соперником Макса является Льюис Хэмилтон, но он и Джордж Расселл откровенно признаются, что болиды Мерседес не позволяют им конкурировать с Ред Булл.
По теме Чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену отказали в аренде спорткара: детали курьезной ситуации
Кто может составить конкуренцию Ред Булл
К тому же, Льюис уже со следующего сезона будет выступать за Феррари. Единственные, кто имеют шанс бросить вызов австрийскому концерну, есть как раз итальянская команда. Леклер и Сайнс хорошо показывали себя в квалификациях прошлого сезона, но шесть раз не доезжали до финиша гран-при.
Если инженеры сделают болид более устойчивым к длинным гонкам, Феррари может бросить вызов Ред Буллу в Кубке конструкторов. Также есть надежда на Лэндо Норриса из Макларена. Британцы удачно обновили болид прошлого сезона, что вылилось аж в шесть вторых мест на финише.