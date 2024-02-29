В эти выходные, 2 марта, в Формуле-1 стартует новый сезон. Для "королевских гонок" это будет уже 75-ый чемпионат в истории. 24 канал рассказывает о том, чего болельщикам соревнования ожидать от очередного турнира.

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История Формулы-1

Соревнования в этой категории гонок проводятся аж с 1950 года. Тогда сезон состоял всего из семи гран-при, а победителем стал пилот Альфа Ромео Джузеппе Фарина.

С тех пор Формула-1 ежегодно проводила соревнования без исключений. Под угрозой был сезон-2020 из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы смогли сделать сокращенный чемпионат на 17 гран-при, который длился с июля по декабрь.

Рекордсменами по количеству выигранных чемпионств являются немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон. На счету каждого из них по семь титулов, а Льюис еще может стать единоличным лидером, ведь карьеру еще не завершил.

ПИЛОТ СТРАНА ТИТУЛЫ ГОДЫ Михаэль Шумахер Германия 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Льюис Хэмилтон Великобритания 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Хуан Мануэль Фанхио Аргентина 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Ален Прост Франция 4 1985, 1986, 1989, 1993 Себастьян Феттель Германия 4 2010, 2011, 2012, 2013 Джек Брэбэм Австралия 3 1959, 1960, 1966 Джеки Стюарт Великобритания 3 1969, 1971, 1973 Ники Лауда Австрия 3 1975, 1977, 1984 Нельсон Пике Бразилия 3 1981, 1983, 1987 Айртон Сенна Бразилия 3 1988, 1990, 1991 Макс Ферстаппен Нидерланды 3 2021, 2022, 2023

Состав команд

На удивление, в зимнее межсезонье в Формуле-1 не произошло ни одного изменения в составах команд. Только стоит отметить, что в команде Альфа Таури в сезоне-2023 партнером Юки Цуноды были три разных пилота: Ник Де Врис, Лиам Лоусон и Даниэль Риккардо.

В итоге команда остановила свой выбор на последнем. При этом две команды сменили свои названия, среди них и сама Альфа Таури. Она является по сути второй командой Ред Булла и с нового сезона будет называться РБ Тим.

Также "королевские гонки" покинула Альфа Ромео, а их команда будет подчинена швейцарскому консорциуму Заубер. Полный состав пилотов выглядит так:

КОМАНДА СТРАНА ПИЛОТ 1 ПИЛОТ 2 Ред Булл Австрия Макс Ферстаппен (Нидерланды) Серхио Перес (Мексика) Мерседес Германия Льюис Хэмилтон (Великобритания) Джордж Расселл (Великобритания) Феррари Италия Шарль Леклер (Монако) Карлос Сайнс (Испания) Макларен Великобритания Лэндо Норрис (Великобритания) Оскар Пиастри (Австралия) Астон Мартин Великобритания Фернандо Алонсо (Испания) Лэнс Стролл (Канада) Альпин Франция Пьер Гасли (Франция) Эстебан Окон (Франция) Уильямс Великобритания Логан Сарджент (США) Александер Албон (Таиланд) РБ Тим Италия Даниэль Риккардо (Австралия) Юки Цунода (Япония) Заубер Швейцария Чжоу Гуаню (Китай) Валттери Боттас (Финляндия) Хаас США Кевин Магнуссен (Дания) Нико Хюлькенберг (Германия) Читайте также Украинский пилот Александр Бондарев принял участие в презентации нового болида Williams

Календарь сезона-2024

Грядущий чемпионат будет состоять аж из 24-х этапов, что должно стать рекордом в истории Формулы-1. При этом организаторы продолжают бан-при России из-за войны в Украине. Рекорд должен был произойти в прошлом году, но этапы в Китае и Эмилии-Романьи были отменены.

Первые продолжали оправляться от пандемии коронавируса и только в этом сезоне решили вернуться. А итальянский гран-при не состоялся из-за массовых наводнений в регионе. Кроме того, на шести этапах состоятся спринт-соревнования:

Китай

Майами

Австрия

США

Бразилия

Катар

Сезон начнется 2 марта в Бахрейне. После двух этапов на Ближнем Востоке команды отправятся на Дальний Восток, чтобы в мае вернуться в Европу. По сути, с мая по сентябрь этапы будут проходить в Старом Свете, за исключением гран-при Майами и Канады.

После 14-го (Бельгия) и 18-го этапов (Сингапур) команды ожидают паузы длиной в течение месяца (с 28 июля по 25 августа и с 22 сентября по 20 октября). Осенью же этапы вернутся за пределы Европы. Завершающая гонка пройдет 8 декабря в ОАЭ.

НОМЕР ГРАН-ПРИ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахир 2 марта 2 Саудовская Аравия Джидда 9 марта 3 Австралия Мельбурн 24 марта 4 Япония Сузука 7 апреля 5 Китай + S Шанхай 21 апреля 6 Майами (США) + S Майами 5 мая 7 Эмилия-Романья (Италия) Имола 19 мая 8 Монако Монако 26 мая 9 Канада Монреаль 9 июня 10 Испания Барселона 23 июня 11 Австрия + S Шпильберг 30 июня 12 Великобритания Сильверстоун 7 июля 13 Венгрия Хунгароринг 21 июля 14 Бельгия Спа-Франкоршам 28 июля 15 Нидерланды Зандвоорт 25 августа 16 Италия Монца 1 сентября 17 Азербайджан Баку 15 сентября 18 Сингапур Сингапур 22 сентября 19 США + S Остин 20 октября 20 Мексика Мехико 27 октября 21 Бразилия + S Сан-Паулу 3 ноября 22 Лас-Вегас (США) Лас-Вегас 23 ноября 23 Катар + S Лусаил 1 декабря 24 ОАЭ Абу Даби 8 декабря

* – буквой "S" обозначены этапы со спринтами

Система начисления очков:

1 место – 25

2 место – 18

3 место – 15

4 место – 12

5 место – 10

6 место – 8

7 место – 6

8 место – 4

9 место – 2

10 место – 1

самый быстрый круг – 1

1 место (спринт) – 8

2 место (спринт) – 7

3 место (спринт) – 6

4 место (спринт) – 5

5 место (спринт) – 4

6 место (спринт) – 3

7 место (спринт) – 2

8 место (спринт) – 1

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Ферстаппен – явный фаворит

Последние три сезона чемпионом неизменно становился Макс Ферстаппен из Ред Булла. И если титул 2021 года голландец вырвал в жесткой борьбе с Льюисом Хэмилтоном, то последние два сезона у Макса не было по сути конкуренции.

Очередное чемпионство выведет Ферстаппена в топ-6 самых титулованных пилотов Формулы-1 в истории. И похоже, что пилот Ред Булл снова будет доминировать. Основным конкурентом Макса считается его напарник по команде Серхио Перес.

Однако амбиции мексиканца и его готовность дать бой партнеру по команде вызывают вопросы. Традиционно соперником Макса является Льюис Хэмилтон, но он и Джордж Расселл откровенно признаются, что болиды Мерседес не позволяют им конкурировать с Ред Булл.

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Кто может составить конкуренцию Ред Булл

К тому же, Льюис уже со следующего сезона будет выступать за Феррари. Единственные, кто имеют шанс бросить вызов австрийскому концерну, есть как раз итальянская команда. Леклер и Сайнс хорошо показывали себя в квалификациях прошлого сезона, но шесть раз не доезжали до финиша гран-при.

Если инженеры сделают болид более устойчивым к длинным гонкам, Феррари может бросить вызов Ред Буллу в Кубке конструкторов. Также есть надежда на Лэндо Норриса из Макларена. Британцы удачно обновили болид прошлого сезона, что вылилось аж в шесть вторых мест на финише.