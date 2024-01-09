Бывший пилот Формулы-1 Джонни Герберт рассказал о новых подробностях о состоянии здоровья легендарного немецкого гонщика. , получивший в 2013 году тяжелую травму головы во время катания на лыжах.

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Что известно о состоянии здоровья Шумахера

Он отметил, что получает информацию о выдающемся гонщике "из вторых рук". В частности, Герберт слышал от представителей Формулы-1, что Шумахер сидит за обеденным столом. "Но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк", - добавил он.

"Мы мало слышали от семьи, и это понятно. Его семьи хранит все в строжайшей тайне.

Мы все хотели бы знать, что дела двигаются в положительном направлении. Но поскольку у нас нет никакой информации, мы можем лишь предположить, что он в таком положении, что есть шансы на выздоровление", – добавил бывший пилот Формулы-1.

Он добавил, что семья Шумахера ждет, пока учёные придумают что-то, что вернет Михаэля, которого все знали.

Детали досадной трагедии