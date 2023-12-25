Сезон-2023 вышел в Формуле-1 не слишком интригующим. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл 19 из 22-х гран-при и за шесть этапов до конца сезона стал чемпионом.

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В отпуске с голландским гонщиком возникла смешная ситуация. Макс отправился на отдых в Португалию и решил арендовать спорткар Mercedes-AMG GT.

Впрочем, владельцы сервиса отказали 26-летнему Ферстаппену в этом. Этот спорткар имеет мощность 843 лошадиные силы и способен разгоняться до 300 километров в час.

Дело в том, что согласно законам Португалии такие мощные спорткары могут арендовать только водители старше 30 лет. Поэтому Mercedes-AMG GT арендовал менеджер пилота Раймонд Вермюлен.

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Сам же Ферстаппен снял седан пятой серии марки BMW. Интересно, что после того, как этот инцидент попал в СМИ, компания принесла извинения Максу и все же позволила ему арендовать желаемый спорткар.

Напомним, что пилот Ред Булл является уже трехкратным чемпионом Формулы-1. Ранее Макс выигрывал титул в 2021 и 2022 годах. В общей сложности за карьеру нидерландец выиграл 54 гран-при, что является третьим лучшим результатом после Льюиса Хэмилтона (103) и Михаэля Шумахера (91).