В этом году сезон Формулы-1 должен был состоять из рекордных 24 этапов. Но планы по расширению календаря провалились, ведь гран-при Китая отменили из-за последствий пандемии коронавируса, а гонку в Эмилии-Романьи не удалось провести из-за ливня.

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Впрочем, организаторы не отказались от идеи расширения календаря и объявили расписание гран-при на сезон-2024. Участие в нем примут как раз 24 этапа, среди которых восемь – уличные.

По сравнению с нынешним сезоном Формула-1 не убирает из календаря ни один этап, а также планирует возвращение гран-при Китая и Эмилии-Романьи. При этом практики первого гран-при пройдут еще 29 февраля, а последняя гонка запланирована на 8 декабря.

НОМЕР ГРАН-ПРИ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахир 2 марта 2 Саудовская Аравия Джидда 9 марта 3 Австралия Мельбурн 24 марта 4 Япония Сузука 7 апреля 5 Китай Шанхай 21 апреля 6 США Майами 5 мая 7 Италия Имола 19 мая 8 Монако Монако 26 мая 9 Канада Монреаль 9 июня 10 Испания Каталунья-Монтмело 23 июня 11 Австрия Шпильберг 30 июля 12 Великобритания Сильверстоун 7 июля 13 Венгрия Хунгароринг 21 июля 14 Бельгия Спа-Франкоршем 28 июля 15 Нидерланды Зандвоорт 25 августа 16 Италия Монцо 1 сентября 17 Азербайджан Баку 15 сентября 18 Сингапур Марина Бей 22 сентября 19 США Остин 20 октября 20 Мексика Мехико 27 октября 21 Бразилия Интерлагос 3 ноября 22 США Лас-Вегас 23 ноября 23 Катар Лусаил 1 декабря 24 ОАЭ Яс Марина 8 декабря

Несколько гран-при сместят в календаре по сравнению с сезоном-2023. Да, в этом году гран-при Японии запланирован на конец сентября, но в следующем он пройдет уже в начале апреля.

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Это сделано с целью оптимизации логистики, ведь после него запланирован китайский этап. С апреля на сентябрь перенесли гран-при Азербайджана. А этап в Катаре сместили с начала октября по 1 декабря.

Напомним, что последние два сезона выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. В этом году голландец также является явным фаворитом, ведь после 9 гонок имеет гандикап в 81 очко над Серхио Пересом.