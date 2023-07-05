В этом году сезон Формулы-1 должен был состоять из рекордных 24 этапов. Но планы по расширению календаря провалились, ведь гран-при Китая отменили из-за последствий пандемии коронавируса, а гонку в Эмилии-Романьи не удалось провести из-за ливня.
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Впрочем, организаторы не отказались от идеи расширения календаря и объявили расписание гран-при на сезон-2024. Участие в нем примут как раз 24 этапа, среди которых восемь – уличные.
По сравнению с нынешним сезоном Формула-1 не убирает из календаря ни один этап, а также планирует возвращение гран-при Китая и Эмилии-Романьи. При этом практики первого гран-при пройдут еще 29 февраля, а последняя гонка запланирована на 8 декабря.
|НОМЕР
|ГРАН-ПРИ
|АВТОДРОМ
|ДАТА
|1
|Бахрейн
|Сахир
|2 марта
|2
|Саудовская Аравия
|Джидда
|9 марта
|3
|Австралия
|Мельбурн
|24 марта
|4
|Япония
|Сузука
|7 апреля
|5
|Китай
|Шанхай
|21 апреля
|6
|США
|Майами
|5 мая
|7
|Италия
|Имола
|19 мая
|8
|Монако
|Монако
|26 мая
|9
|Канада
|Монреаль
|9 июня
|10
|Испания
|Каталунья-Монтмело
|23 июня
|11
|Австрия
|Шпильберг
|30 июля
|12
|Великобритания
|Сильверстоун
|7 июля
|13
|Венгрия
|Хунгароринг
|21 июля
|14
|Бельгия
|Спа-Франкоршем
|28 июля
|15
|Нидерланды
|Зандвоорт
|25 августа
|16
|Италия
|Монцо
|1 сентября
|17
|Азербайджан
|Баку
|15 сентября
|18
|Сингапур
|Марина Бей
|22 сентября
|19
|США
|Остин
|20 октября
|20
|Мексика
|Мехико
|27 октября
|21
|Бразилия
|Интерлагос
|3 ноября
|22
|США
|Лас-Вегас
|23 ноября
|23
|Катар
|Лусаил
|1 декабря
|24
|ОАЭ
|Яс Марина
|8 декабря
Несколько гран-при сместят в календаре по сравнению с сезоном-2023. Да, в этом году гран-при Японии запланирован на конец сентября, но в следующем он пройдет уже в начале апреля.
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Это сделано с целью оптимизации логистики, ведь после него запланирован китайский этап. С апреля на сентябрь перенесли гран-при Азербайджана. А этап в Катаре сместили с начала октября по 1 декабря.
Напомним, что последние два сезона выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. В этом году голландец также является явным фаворитом, ведь после 9 гонок имеет гандикап в 81 очко над Серхио Пересом.