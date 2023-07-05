В этом году сезон Формулы-1 должен был состоять из рекордных 24 этапов. Но планы по расширению календаря провалились, ведь гран-при Китая отменили из-за последствий пандемии коронавируса, а гонку в Эмилии-Романьи не удалось провести из-за ливня.

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Впрочем, организаторы не отказались от идеи расширения календаря и объявили расписание гран-при на сезон-2024. Участие в нем примут как раз 24 этапа, среди которых восемь – уличные.

По сравнению с нынешним сезоном Формула-1 не убирает из календаря ни один этап, а также планирует возвращение гран-при Китая и Эмилии-Романьи. При этом практики первого гран-при пройдут еще 29 февраля, а последняя гонка запланирована на 8 декабря.

НОМЕР ГРАН-ПРИ АВТОДРОМ ДАТА
1 Бахрейн Сахир 2 марта
2 Саудовская Аравия Джидда 9 марта
3 Австралия Мельбурн 24 марта
4 Япония Сузука 7 апреля
5 Китай Шанхай 21 апреля
6 США Майами 5 мая
7 Италия Имола 19 мая
8 Монако Монако 26 мая
9 Канада Монреаль 9 июня
10 Испания Каталунья-Монтмело 23 июня
11 Австрия Шпильберг 30 июля
12 Великобритания Сильверстоун 7 июля
13 Венгрия Хунгароринг 21 июля
14 Бельгия Спа-Франкоршем 28 июля
15 Нидерланды Зандвоорт 25 августа
16 Италия Монцо 1 сентября
17 Азербайджан Баку 15 сентября
18 Сингапур Марина Бей 22 сентября
19 США Остин 20 октября
20 Мексика Мехико 27 октября
21 Бразилия Интерлагос 3 ноября
22 США Лас-Вегас 23 ноября
23 Катар Лусаил 1 декабря
24 ОАЭ Яс Марина 8 декабря

Несколько гран-при сместят в календаре по сравнению с сезоном-2023. Да, в этом году гран-при Японии запланирован на конец сентября, но в следующем он пройдет уже в начале апреля.

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Это сделано с целью оптимизации логистики, ведь после него запланирован китайский этап. С апреля на сентябрь перенесли гран-при Азербайджана. А этап в Катаре сместили с начала октября по 1 декабря.

Напомним, что последние два сезона выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. В этом году голландец также является явным фаворитом, ведь после 9 гонок имеет гандикап в 81 очко над Серхио Пересом.