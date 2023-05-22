Льюис Хэмилтон является одним из лучших пилотов в истории Формулы-1. Британец является семикратным чемпионом "королевской гонки". Это позволяет ему делить рекорд с Михаэлем Шумахером.
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Пока гонщик выступает за Мерседес, но его контракт с немецкой командой завершается в конце 2023 года. Британские СМИ сообщают, что в следующем сезоне Льюис может перебраться в другой коллектив.
Хэмилтон недоволен Мерседесом
Интерес к приглашению 38-летнего спортсмена проявляет итальянский концерн Феррари. Президент "лошадей" Джон Элканн тесно контактирует с Хэмилтоном, который в последнее время недоволен прогрессом Мерседес.
Феррари готов предложить Льюису зарплату в 40 миллионов фунтов в год. Правда, итальянская компания еще не решила, на чье место придет Хэмилтон. Одним из вариантов является партнерство с Шарлем Леклером.
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Кого Льюис заменит в Ферраре
В таком случае Карлосу Сайнсу придется искать новый болид. Также есть вероятность летирования Хэмилтона с монегаском. В таком случае Леклер может стать пилотом Мерседеса. При этом Льюис может остаться в немецкой команде.
Все зависит от ближайших гран-при, где пилоты Мерседеса будут выступать на обновленных болидах. Если результаты Льюиса после этого улучшатся, Хэмилтон может продолжить выступления в немецком коллективе.
Текущий сезон пока неудачно складывается для британца. Льюис только один раз поднимался на подиум (2 место в Австралии). После пяти этапов Хэмилтон идет четвертым в личном зачете, отставая от лидера и действующего чемпиона Макса Ферстаппена на 63 балла.