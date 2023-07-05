Цього року сезон Формули-1 мав складатись із рекордних 24-х етапів. Але плани по розширенню календаря провалились, адже гран-прі Китаю скасували через наслідки пандемії коронавірусу, а гонку в Емілії-Романьї не вдалось провести через зливу.
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Втім організатори не відмовились від ідеї розширення календаря і оголосили розклад гран-прі на сезон-2024. Участь у ньому візьмуть як раз 24 етапи, серед яких вісім – вуличні.
У порівнянні із чинним сезоном Формула-1 не прибирає з календаря жоден етап, а також планує повернення гран-прі Китаю та Емілії-Романьї. При цьому практики першого гран-прі пройдуть ще 29 лютого, а остання гонка запланована аж на 8 грудня.
|НОМЕР
|ГРАН-ПРІ
|АВТОДРОМ
|ДАТА
|1
|Бахрейн
|Сахір
|2 березня
|2
|Саудівська Аравія
|Джидда
|9 березня
|3
|Австралія
|Мельбурн
|24 березня
|4
|Японія
|Сузука
|7 квітня
|5
|Китай
|Шанхай
|21 квітня
|6
|США
|Маямі
|5 травня
|7
|Італія
|Імола
|19 травня
|8
|Монако
|Монако
|26 травня
|9
|Канада
|Монреаль
|9 червня
|10
|Іспанія
|Каталунья-Монтмело
|23 червня
|11
|Австрія
|Шпільберг
|30 липня
|12
|Велика Британія
|Сільверстоун
|7 липня
|13
|Угорщина
|Хунгарорінг
|21 липня
|14
|Бельгія
|Спа-Франкоршам
|28 липня
|15
|Нідерланди
|Зандвоорт
|25 серпня
|16
|Італія
|Монца
|1 вересня
|17
|Азербайджан
|Баку
|15 вересня
|18
|Сінгапур
|Маріна Бей
|22 вересня
|19
|США
|Остін
|20 жовтня
|20
|Мексика
|Мехіко
|27 жовтня
|21
|Бразилія
|Інтерлагос
|3 листопада
|22
|США
|Лас-Вегас
|23 листопада
|23
|Катар
|Лусаїл
|1 грудня
|24
|ОАЕ
|Яс Маріна
|8 грудня
Кілька гран-прі змістять в календарі у порівнянні із сезоном-2023. Так, цього року гран-прі Японії запланований на кінець вересня, але наступного він пройде вже на початку квітня.
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Це зроблено задля оптимізації логістики, адже після нього запланований китайський етап. Натомість з квітня на вересень перенесли гран-прі Азербайджана. А етап в Катарі змістили з початку жовтня на 1 грудня.
Нагадаємо, що останні два сезони виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Цього року голандець також є явним фаворитом, адже після 9-ти гонок має гандикап у 81 очко над Серхіо Пересом.