Легендарная семья Уильямс покидает Формулу-1 в сезоне-2020. Команда Williams объявила об уходе Клэр Уильямс с поста заместителя руководителя.

Клэр Уильямс покинет пост сразу после гран-при Италии, которое состоится 6 сентября. Об этом сообщает сайт Williams.

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У Williams изменится владелец

В заявлении Williams сообщается о том, что Клэр Уильямс приняла решение покинуть свой пост из-за смены владельцев команды.

Теперь семья Уильямс не будет иметь отношения к руководству команды.

При этом не известно, кто будет руководить командой после ухода Клэр Уильямс. Она была единственной женщиной-руководителем в нынешней Формуле-1.

Что известно о продаже Williams

В конце весны появилась официальная информация, что Williams продадут. Вопрос был в том, будет ли продана часть акций, или команда полностью перейдет в собственность нового инвестора.

Мажоритарным владельцем Williams является основатель команды Фрэнк Уильямс, которому принадлежат 52% акций.

Решение продать команду связывали с падением доходов.

В частности, исполнительный директор Williams Майк О'Дрисколл заявил, что причиной пересмотра глобальной стратегии стало падение доходов компании в последние годы, а также сильный удар из-за пандемии.