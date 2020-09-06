Команда Формулы-1 Ferrari провалила домашний гран-при Италии, ведь оба пилота быстро сошли с дистанции. Если немец Себастьян Феттель сошел из-за технических проблем, то монегаск разбил свою машину.

На 24-м круге гран-при Италии на автодроме "Монца" Шарль Леклер вылетел в легендарном вираже "параболика", пишет 24 канал.

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22-летний Шарль Леклер не справился с управлением и жестко влетел в стену.



Авария Леклера / Фото Формула-1

К счастью, жизни гонщика ничего не угрожает. Он самостоятельно выбрался из болида и на собственных ногах добрался до боксов.

Во время общения с командой Леклер подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но отметил, что удар во время аварии был жестким.

Смотрите видео аварии Леклера