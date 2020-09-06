Леклер попал в жуткую аварию и разбил болид: фото и видео
Команда Формулы-1 Ferrari провалила домашний гран-при Италии, ведь оба пилота быстро сошли с дистанции. Если немец Себастьян Феттель сошел из-за технических проблем, то монегаск разбил свою машину.
На 24-м круге гран-при Италии на автодроме "Монца" Шарль Леклер вылетел в легендарном вираже "параболика", пишет 24 канал.
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22-летний Шарль Леклер не справился с управлением и жестко влетел в стену.
Авария Леклера / Фото Формула-1
К счастью, жизни гонщика ничего не угрожает. Он самостоятельно выбрался из болида и на собственных ногах добрался до боксов.
Во время общения с командой Леклер подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но отметил, что удар во время аварии был жестким.
Смотрите видео аварии Леклера
- После аварии Леклера гонку вынужденно остановили, чтобы убрать болид гонщика и восстановить разбитые барьеры. Гран-при возобновилось в 17:20 по киевскому времени.
- Леклер за восемь гонок сезона-2020 набрал 45 очков. Его партнер по команде Себастьян Феттель имеет всего 16 баллов.
- Следующее гран-при Формулы-1 состоится уже 13-го сентября. В Италии состоится гран-при Тосканы на автодроме "Муджелло".