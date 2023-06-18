Полная доминация Ред Булл: Макс Ферстаппен выиграл гран-при Канады, очередной подиум Алонсо

Австрийская команда стала победителем на всех этапах Формулы-1 в этом сезоне. Ее лидер продолжает уверенно приближаться к третьему подряд чемпионского титула.

В сезоне-2023 Формулы-1 завершился уже восьми гран-при. Прошел он в Канаде на автодроме Жиля Вильнева в Монреале, пишет 24 канал.

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В этом сезоне Ред Булл беспрекословно доминирует над другими командами. Австрийский концерн одержал победу на всех прошлых семи этапах. Не стало исключением и гран-при Канады.

Ферстаппен не оставляет шансов конкурентам

Квалификацию и гонку уверенно выиграл действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Нидерландец опередил Фернандо Алонсо на 9,5 секунд и одержал шестую победу в сезоне.

Сам же пилот Астон Мартин в шестой раз поднялся на подиум. В конце гонки на испанца наседал Льюис Хэмилтон, но семикратному чемпиону "королевской гонки" пришлось довольствоваться третьей ступенькой.

Результаты гран-при Канады:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +9,5 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,1 Шарль Леклер (Феррари) +18,6 Карлос Сайнс (Феррари) +21,5 Серхио Перес (Ред Булл) +51,0 Александер Албон (Уильямс) +1:00,8 Эстебан Окон (Альпин) +1:01,6 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:04,4 Валлтери Боттас (Альфа Ромео) +1:04,4

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Макс идет к третьему чемпионству

Очередной успех Ферстаппена позволил ему еще больше укрепить свое лидерство в общем зачете. Его главный преследователь и партнер по Ред Булл Серхио Перес финишировал в Канаде только шестым, хоть и проехал самый быстрый круг.

Мексиканец отстал от Макса на 69 баллов и при этом подпустил к себе Алонсо. А вот пилоты Феррари продолжают проваливать сезон, взяв на двоих всего один подиум в сезоне.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: