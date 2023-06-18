У сезоні-2023 Формули-1 завершився вже восьми гран-прі. Пройшов він у Канаді на автодромі Жиля Вільньова у Монреалі, пише 24 канал.
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Цього сезону Ред Булл беззаперечно домінує над іншими командами. Австрійський концерн здобув перемоги на всіх минулих семи етапах. Не стало виключенням і гран-прі Канади.
Ферстаппен не залишає шансів конкурентам
Кваліфікацію та гонку впевнено виграв чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Нідерландець випередив Фернандо Алонсо на 9,5 секунд та здобув шосту перемогу у сезоні.
Сам же пілот Астон Мартін вшосте піднявся на подіум. Наприкінці гонки на іспанця насідав Льюїс Хемілтон, але семиразовому чемпіону "королівських перегонів" довелось задовольнитись третьою сходинкою.
Результати гран-прі Канади:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +9,5
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +14,1
- Шарль Леклер (Феррарі) +18,6
- Карлос Сайнс (Феррарі) +21,5
- Серхіо Перес (Ред Булл) +51,0
- Александер Албон (Вільямс) +1:00,8
- Естебан Окон (Альпін) +1:01,6
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:04,4
- Валлтері Боттас (Альфа Ромео) +1:04,4
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Макс іде до третього чемпіонства
Черговий успіх Ферстаппена дозволив йому ще більше закріпити своє лідерство у загальному заліку. Його головний переслідувач та партнер по Ред Булл Серхіо Перес фінішував у Канаді лише шостим, хоч і проїхав найшвидше коло.
Мексиканець відстав від Макса аж на 69 балів і при цьому підпустив до себе Алонсо. А ось пілоти Феррарі продовжують провалювати сезон, взявши на двох лише один подіум в сезоні.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 195
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 126
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 117
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 102
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 68
- Джордж Расселл (Мерседес) – 65
- Шарль Леклер (Феррарі) – 54
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 37
- Естебан Окон (Альпін) – 29
- П'єр Гаслі (Альпін) – 15