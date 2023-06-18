В сезоне-2023 Формулы-1 завершился уже восьми гран-при. Прошел он в Канаде на автодроме Жиля Вильнева в Монреале, пишет 24 канал.
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В этом сезоне Ред Булл беспрекословно доминирует над другими командами. Австрийский концерн одержал победу на всех прошлых семи этапах. Не стало исключением и гран-при Канады.
Ферстаппен не оставляет шансов конкурентам
Квалификацию и гонку уверенно выиграл действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Нидерландец опередил Фернандо Алонсо на 9,5 секунд и одержал шестую победу в сезоне.
Сам же пилот Астон Мартин в шестой раз поднялся на подиум. В конце гонки на испанца наседал Льюис Хэмилтон, но семикратному чемпиону "королевской гонки" пришлось довольствоваться третьей ступенькой.
Результаты гран-при Канады:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +9,5
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,1
- Шарль Леклер (Феррари) +18,6
- Карлос Сайнс (Феррари) +21,5
- Серхио Перес (Ред Булл) +51,0
- Александер Албон (Уильямс) +1:00,8
- Эстебан Окон (Альпин) +1:01,6
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:04,4
- Валлтери Боттас (Альфа Ромео) +1:04,4
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Макс идет к третьему чемпионству
Очередной успех Ферстаппена позволил ему еще больше укрепить свое лидерство в общем зачете. Его главный преследователь и партнер по Ред Булл Серхио Перес финишировал в Канаде только шестым, хоть и проехал самый быстрый круг.
Мексиканец отстал от Макса на 69 баллов и при этом подпустил к себе Алонсо. А вот пилоты Феррари продолжают проваливать сезон, взяв на двоих всего один подиум в сезоне.
Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) 195
- Серхио Перес (Ред Булл) – 126
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) 117
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 102
- Карлос Сайнс (Феррари) – 68
- Джордж Расселл (Мерседес) – 65
- Шарль Леклер (Феррари) 54
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 37
- Эстебан Окон (Альпин) 29
- Пьер Гасли (Альпин) 15