12 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберг, состоится 2-й этап Формулы-1 сезона 2020 года "Гран-при Штирии". Посмотреть гонку можно онлайн на сайте Спорт 24.

2-й этап Формулы-1 "Гран-при Штирии" состоится 12 июля, сообщает 24 канал. Начало гонки в 16:10.

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Второй этап Формулы-1 где смотреть

Трансляцию гонки Формулы-1 проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Второй этап Формулы-1: онлайн-трансляция