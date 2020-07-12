12 липня, на автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберг, відбудеться 2-й етап Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії". Переглянути гонку можна онлайн на сайті Спорт 24.

2-й етап Формули-1 "Гран-прі Штирії" відбудеться 12 липня, повідомляє 24 канал. Початок гонки о 16:10.

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Другий етап Формули-1 де дивитися

Трансляцію гонки Формули-1 проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Другий етап Формули-1: онлайн-трансляція