Новый рекорд Ферстаппена и прощальная гонка Феттеля: результат последнего этапа Формулы-1

В Абу-Даби состоялась последняя гонка сезона Формулы-1. Победу в гран-при праздновал нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

Победа Макса Ферстаппена в гран-при Абу-Даби стала 15-й в чемпионате нынешнего сезона. Нидерландец улучшил свой рекорд, который установил после этапа в Мексике.

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Видео рекордной 15-й победы Ферстаппена

За второе место в общем зачете развернулась борьба между Шарлем Леклером (Феррари) и Серхио Пересом (Ред Булл). Мексиканец стартовал вторым, но благодаря тактике Феррари с одним пит-стопом Леклеру удалось опередить соперника.

Результат гран-при Абу-Даби / фото twitter.com/F1

Гонка в Абу-Даби стала последней в карьере Себастьяна Феттеля. Четырехкратный чемпион мира финишировал на 10-м месте, набрав очки в общий зачет.

Видео эффектного финиша Себастьяна Феттеля

Феттель провел 299 гран-при, выиграл 52 гонки, 122 раза финишировал на подиуме. Немецкий гонщик на протяжении карьеры выступал за Заубер, Торо Россо, Ред Булл, Феррари и Астон Мартин. Наибольших успехов Себастьян добился с Ред Буллом, выиграв четыре титула (2010-2013).

Кроме того, гонка в Абу-Даби стала последней для Даниэля Рикардо в Макларене, Мика Шумахера в Хаасе и Николаса Латифи в Вильямсе. Все трое пилотов остались без гоночного кресла на сезон-2023.

Общий зачет пилотов Формулы-1

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454

2. Шарль Леклер (Феррари) – 308

3. Серхио Перес (Ред Булл) – 305

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275

5. Карлос Сайнс (Феррари) – 246

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 240

7. Ландо Норрис (Макларен) – 122

8. Эстебан Окон (Альпин) – 92

9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 81

10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 49

11. Даниэль Риккардо (Макларен) – 37

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 37

13. Кевин Магнуссен (Хаас) – 25

14. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 23

15. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 18

16. Мик Шумахер (Хаас) – 12

17. Юки Цунода (Альфа Таури) – 12

18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6

19. Алекс Албон (Уильямс) – 4

20. Николас Латифи (Уильямс) – 2

21. Ник де Врис (Уильямс) - 2

22. Нико Хюлькенберг (Хаас) - 0

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