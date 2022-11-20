Новый рекорд Ферстаппена и прощальная гонка Феттеля: результат последнего этапа Формулы-1

20 ноября 2022 , 18:10
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В Абу-Даби состоялась последняя гонка сезона Формулы-1. Победу в гран-при праздновал нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

Победа Макса Ферстаппена в гран-при Абу-Даби стала 15-й в чемпионате нынешнего сезона. Нидерландец улучшил свой рекорд, который установил после этапа в Мексике.

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Видео рекордной 15-й победы Ферстаппена

За второе место в общем зачете развернулась борьба между Шарлем Леклером (Феррари) и Серхио Пересом (Ред Булл). Мексиканец стартовал вторым, но благодаря тактике Феррари с одним пит-стопом Леклеру удалось опередить соперника.

Результат гран-при Абу-Даби / фото twitter.com/F1

Гонка в Абу-Даби стала последней в карьере Себастьяна Феттеля. Четырехкратный чемпион мира финишировал на 10-м месте, набрав очки в общий зачет.

Детальнее. Феттель провел 299 гран-при, выиграл 52 гонки, 122 раза финишировал на подиуме. Немецкий гонщик на протяжении карьеры выступал за Заубер, Торо Россо, Ред Булл, Феррари и Астон Мартин. Наибольших успехов Себастьян добился с Ред Буллом, выиграв четыре титула (2010-2013).

Видео эффектного финиша Себастьяна Феттеля

Кроме того, гонка в Абу-Даби стала последней для Даниэля Рикардо в Макларене, Мика Шумахера в Хаасе и Николаса Латифи в Вильямсе. Все трое пилотов остались без гоночного кресла на сезон-2023.

Общий зачет пилотов Формулы-1

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454
  • 2. Шарль Леклер (Феррари) – 308
  • 3. Серхио Перес (Ред Булл) – 305
  • 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275
  • 5. Карлос Сайнс (Феррари) – 246
  • 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 240
  • 7. Ландо Норрис (Макларен) – 122
  • 8. Эстебан Окон (Альпин) – 92
  • 9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 81
  • 10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 49
  • 11. Даниэль Риккардо (Макларен) – 37
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 37
  • 13. Кевин Магнуссен (Хаас) – 25
  • 14. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 23
  • 15. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 18
  • 16. Мик Шумахер (Хаас) – 12
  • 17. Юки Цунода (Альфа Таури) – 12
  • 18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6
  • 19. Алекс Албон (Уильямс) – 4
  • 20. Николас Латифи (Уильямс) – 2
  • 21. Ник де Врис (Уильямс) - 2
  • 22. Нико Хюлькенберг (Хаас) - 0

Кубок конструкторов

  • 1. Ред Булл – 759
  • 2. Феррари – 554
  • 3. Мерседес – 515
  • 4. Альпин – 173
  • 5. Макларен – 159
  • 6. Альфа Ромео – 55
  • 7. Астон Мартин – 55
  • 8. Хаас - 37
  • 9. Альфа Таури – 35
  • 10. Уильямс – 8
Автор: Сергій Шаховець