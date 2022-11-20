Победа Макса Ферстаппена в гран-при Абу-Даби стала 15-й в чемпионате нынешнего сезона. Нидерландец улучшил свой рекорд, который установил после этапа в Мексике.
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Видео рекордной 15-й победы Ферстаппена
За второе место в общем зачете развернулась борьба между Шарлем Леклером (Феррари) и Серхио Пересом (Ред Булл). Мексиканец стартовал вторым, но благодаря тактике Феррари с одним пит-стопом Леклеру удалось опередить соперника.
Результат гран-при Абу-Даби / фото twitter.com/F1
Гонка в Абу-Даби стала последней в карьере Себастьяна Феттеля. Четырехкратный чемпион мира финишировал на 10-м месте, набрав очки в общий зачет.
Видео эффектного финиша Себастьяна Феттеля
Кроме того, гонка в Абу-Даби стала последней для Даниэля Рикардо в Макларене, Мика Шумахера в Хаасе и Николаса Латифи в Вильямсе. Все трое пилотов остались без гоночного кресла на сезон-2023.
Общий зачет пилотов Формулы-1
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454
- 2. Шарль Леклер (Феррари) – 308
- 3. Серхио Перес (Ред Булл) – 305
- 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275
- 5. Карлос Сайнс (Феррари) – 246
- 6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 240
- 7. Ландо Норрис (Макларен) – 122
- 8. Эстебан Окон (Альпин) – 92
- 9. Фернандо Алонсо (Альпин) – 81
- 10. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 49
- 11. Даниэль Риккардо (Макларен) – 37
- 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 37
- 13. Кевин Магнуссен (Хаас) – 25
- 14. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 23
- 15. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 18
- 16. Мик Шумахер (Хаас) – 12
- 17. Юки Цунода (Альфа Таури) – 12
- 18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6
- 19. Алекс Албон (Уильямс) – 4
- 20. Николас Латифи (Уильямс) – 2
- 21. Ник де Врис (Уильямс) - 2
- 22. Нико Хюлькенберг (Хаас) - 0
Кубок конструкторов
- 1. Ред Булл – 759
- 2. Феррари – 554
- 3. Мерседес – 515
- 4. Альпин – 173
- 5. Макларен – 159
- 6. Альфа Ромео – 55
- 7. Астон Мартин – 55
- 8. Хаас - 37
- 9. Альфа Таури – 35
- 10. Уильямс – 8