Перемога Макса Ферстаппена в гран-прі Абу-Дабі стала 15-ю в чемпіонаті нинішнього сезону. Нідерландець покращив власний рекорд, який встановив після етапу в Мексиці.

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Відео рекордної 15-ї перемоги Ферстаппена

His 15th(!) win of the year @Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

За друге місце в загальному заліку розгорнулася боротьба між Шарлем Леклером (Феррарі) та Серхіо Пересом (Ред Булл). Мексиканець стартував другим, але завдяки тактиці Феррарі з одним піт-стопом, Леклеру вдалося випередити суперника.

Результат гран-прі Абу-Дабі / фото twitter.com/F1

Гонка в Абу-Дабі стала останньою в кар'єрі Себастьяна Феттеля. Чотириразовий чемпіон світу фінішував на 10-му місці, набраши очки в загальний залік.

Детальніше. Феттель провів 299 гран-прі, виграв 52 гонки, 122 рази фінішував на подіумі. Німецький гонщик протягом кар'єри виступав за Заубер, Торо Россо, Ред Булл, Феррарі та Астон Мартін. Найбільших успіхів Себастьян досяг з Ред Буллом, вигравши чотири титули (2010-2013).

Відео ефектного фінішу Себастьяна Феттеля

Крім того, гонка в Абу-Дабі стала останньою для Даніеля Рікардо в Макларені, Міка Шумахера в Хаасі та Ніколаса Латіфі у Вільямсі. Всі троє пілотів залишилися без гоночного крісла на сезон-2023

Загальний залік пілотів Формули-1

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454

2. Шарль Леклер (Феррарі) – 308

3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 305

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275

5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 246

6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240

7. Ландо Норріс (Макларен) - 122

8. Естебан Окон (Альпін) – 92

9. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81

10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 49

11. Даніель Ріккардо (Макларен) – 37

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 37

13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 25

14. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 23

15. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 18

16. Мік Шумахер (Хаас) – 12

17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 12

18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6

19. Алекс Албон (Вїльямс) - 4

20. Ніколас Латіфі (Вїльямс) - 2

21. Нік де Вріс (Вїльямс) - 2

22. Ніко Хюлькенберг (Хаас) - 0

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