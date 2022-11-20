Перемога Макса Ферстаппена в гран-прі Абу-Дабі стала 15-ю в чемпіонаті нинішнього сезону. Нідерландець покращив власний рекорд, який встановив після етапу в Мексиці.

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Відео рекордної 15-ї перемоги Ферстаппена

За друге місце в загальному заліку розгорнулася боротьба між Шарлем Леклером (Феррарі) та Серхіо Пересом (Ред Булл). Мексиканець стартував другим, але завдяки тактиці Феррарі з одним піт-стопом, Леклеру вдалося випередити суперника.

Результат гран-прі Абу-Дабі / фото twitter.com/F1

Гонка в Абу-Дабі стала останньою в кар'єрі Себастьяна Феттеля. Чотириразовий чемпіон світу фінішував на 10-му місці, набраши очки в загальний залік.

Відео ефектного фінішу Себастьяна Феттеля

Крім того, гонка в Абу-Дабі стала останньою для Даніеля Рікардо в Макларені, Міка Шумахера в Хаасі та Ніколаса Латіфі у Вільямсі. Всі троє пілотів залишилися без гоночного крісла на сезон-2023

Загальний залік пілотів Формули-1

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 454
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) – 308
  • 3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 305
  • 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 275
  • 5. Карлос Сайнс (Феррарі) - 246
  • 6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240
  • 7. Ландо Норріс (Макларен) - 122
  • 8. Естебан Окон (Альпін) – 92
  • 9. Фернандо Алонсо (Альпін) – 81
  • 10. Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 49
  • 11. Даніель Ріккардо (Макларен) – 37
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 37
  • 13. Кевін Магнуссен (Хаас) – 25
  • 14. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) - 23
  • 15. Ленс Стролл (Астон Мартін) - 18
  • 16. Мік Шумахер (Хаас) – 12
  • 17. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 12
  • 18. Гуанью Джоу (Альфа Ромео) – 6
  • 19. Алекс Албон (Вїльямс) - 4
  • 20. Ніколас Латіфі (Вїльямс) - 2
  • 21. Нік де Вріс (Вїльямс) - 2
  • 22. Ніко Хюлькенберг (Хаас) - 0

Кубок конструкторів

  • 1. Ред Булл – 759
  • 2. Феррарі - 554
  • 3. Мерседес – 515
  • 4. Альпін – 173
  • 5. Макларен – 159
  • 6. Альфа Ромео – 55
  • 7. Астон Мартін - 55
  • 8. Хаас - 37
  • 9. Альфа Таурі – 35
  • 10. Вільямс - 8