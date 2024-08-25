Ред Булл сдает позиции в Формуле-1: Ферстаппен впервые проиграл гран-при Нидерландов

Пилот Ред Булл не смог навязать борьбу Лендо Норрису на домашнем для себя гран-при. Тем не менее Ферстаппен все равно остается уверенным лидером.

После месячной паузы возобновился сезон-2024 в гонках класса Формула-1. До конца июля организаторы провели 14 этапов, а длинная пауза прервалась гран-при Нидерландов, пишет 24 Канал.

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Макс сдает позиции

Этап впервые вернулся в расписание в 2021-м после более чем 30-летней паузы. С тех пор три гонки подряд в Зандвоорте триумфовал местный гонщик Макс Ферстаппен.

Пилот Ред Булл был и фаворитом в отчетном гран-при, хотя в квалификации Макс уступил Лендо Норрису. Однако на самом этапе пилот Макларена не дал ни шанса Ферстаппену.

Лендо опередил конкурента в борьбе за чемпионство более чем на 22 секунды и прервал его победную серию в Нидерландах. В топ-тройку залетел гонщик Феррари Шарль Леклер, который стартовал аж шестым.

Результаты гран-при Нидерландов-2024:

Лендо Норрис (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896 Шарль Леклер (Феррари) +25,439 Оскар Пиастри (Макларен) +27,337 Карлос Сайнс (Феррари) +32,137 Серхио Перес (Ред Булл) +39,542 Джордж Расселл (Мерседес) +44,617 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +49,599 Пьер Гасли (Альпин) +1 круг Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг

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Макларен наступает на пятки

Победа вместе с быстрым кругом позволила Норрису немного сократить расстояние от Ферстаппена. Впрочем эта разница все равно сохраняется немалой – аж 70 очков.

Кроме того, Мерседес и Феррари еще уменьшили гандикап от Ред Булл. Следующая гонка пройдет уже через неделю в итальянской Монце, что дает надежды Феррари на успешные показатели.

Индивидуальный зачет пилотов: