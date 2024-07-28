В гонках класса Формула-1 прошел 14-ый этап сезона-2024. Его принял автодром "Спа-Франкоршам" в Бельгии, пишет 24 Канал.

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Победителя наказали

Поул достался Шарлю Леклеру из Феррари, однако во время гран-при на трассе хозяйничали пилоты Мерседес. Хэмилтон и Расселл, которые стартовали с 3 и 6 мест соответственно, захватили лидерство и вели борьбу друг с другом.

В итоге Джордж выбрал тактику одного пит-стопа, тогда как все ближайшие конкуренты поехали на два. Это позволило Расселлу на полсекунды таки обойти партнера по команде. Однако победа так и не досталась британцу.

После финиша и взвешивания болида его машина оказалась на 1,5 килограмма легче нижней допустимой нормы. Поэтому организаторы гонки дисквалифицировали Джорджа и отдали победу Хэмилтону. В топ-тройку также вошли Пиастри и Леклер.

Результаты гран-при Бельгии-2024:

  1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
  2. Оскар Пиастри (Макларен) +0,647
  3. Шарль Леклер (Феррари) +8,023
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +8,700
  5. Лендо Норрис (Макларен) +9,324
  6. Карлос Сайнс (Феррари) +19,269
  7. Серхио Перес (Ред Булл) +42,669
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,437
  9. Эстебан Окон (Альпин) +52,026
  10. Даниэль Риккардо (РБ) +54,400

Положение в сезоне

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен финишировал четвертым, но все равно увеличил отрыв от ближайшего преследователя Лендо Норриса. Пилот Макларен оказался пятым и теперь его отставание от нидерландца составляет аж 78 очков.

Топ-10 общего зачета Формулы-1 в сезоне-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 277
  2. Лендо Норрис (Макларен) – 199
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 177
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 167
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 162
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 150
  7. Серхио Перес (Ред Булл) – 131
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 116
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 49
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24

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Если навязать борьбу Ферстаппену вряд ли кто-то сможет, то в Кубке конструкторов еще больше обострилась борьба за победу. Макларен и Феррари еще ближе подобрались к Ред Булл. Теперь между первым и третьим местом разница в 63 балла.

Зачет в Кубке конструкторов-2024:

  1. Ред Булл – 408
  2. Макларен – 366
  3. Феррари – 345
  4. Мерседес – 266
  5. Астон Мартин – 73
  6. РБ – 34
  7. Хаас – 27
  8. Альпин – 11
  9. Уильямс – 4
  10. Заубер – 0

Впереди гонщиков ждет еще десять этапов. После гран-при Бельгии Формула-1 уходит на месячную паузу и вернется гонкой в Нидерландах 25 августа.