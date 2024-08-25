После месячной паузы возобновился сезон-2024 в гонках класса Формула-1. До конца июля организаторы провели 14 этапов, а длинная пауза прервалась гран-при Нидерландов, пишет 24 Канал.
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Макс сдает позиции
Этап впервые вернулся в расписание в 2021-м после более чем 30-летней паузы. С тех пор три гонки подряд в Зандвоорте триумфовал местный гонщик Макс Ферстаппен.
Пилот Ред Булл был и фаворитом в отчетном гран-при, хотя в квалификации Макс уступил Лендо Норрису. Однако на самом этапе пилот Макларена не дал ни шанса Ферстаппену.
Лендо опередил конкурента в борьбе за чемпионство более чем на 22 секунды и прервал его победную серию в Нидерландах. В топ-тройку залетел гонщик Феррари Шарль Леклер, который стартовал аж шестым.
Результаты гран-при Нидерландов-2024:
- Лендо Норрис (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896
- Шарль Леклер (Феррари) +25,439
- Оскар Пиастри (Макларен) +27,337
- Карлос Сайнс (Феррари) +32,137
- Серхио Перес (Ред Булл) +39,542
- Джордж Расселл (Мерседес) +44,617
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +49,599
- Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг
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Макларен наступает на пятки
Победа вместе с быстрым кругом позволила Норрису немного сократить расстояние от Ферстаппена. Впрочем эта разница все равно сохраняется немалой – аж 70 очков.
Кроме того, Мерседес и Феррари еще уменьшили гандикап от Ред Булл. Следующая гонка пройдет уже через неделю в итальянской Монце, что дает надежды Феррари на успешные показатели.
Индивидуальный зачет пилотов:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295
- Лендо Норрис (Макларен) – 225
- Шарль Леклер (Феррари) – 192
- Оскар Пиастри (Макларен) – 179
- Карлос Сайнс (Феррари) – 172
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 154
- Серхио Перес (Ред Булл) – 139
- Джордж Расселл (Мерседес) – 122
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 50
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24