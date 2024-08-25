После месячной паузы возобновился сезон-2024 в гонках класса Формула-1. До конца июля организаторы провели 14 этапов, а длинная пауза прервалась гран-при Нидерландов, пишет 24 Канал.

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Макс сдает позиции

Этап впервые вернулся в расписание в 2021-м после более чем 30-летней паузы. С тех пор три гонки подряд в Зандвоорте триумфовал местный гонщик Макс Ферстаппен.

Пилот Ред Булл был и фаворитом в отчетном гран-при, хотя в квалификации Макс уступил Лендо Норрису. Однако на самом этапе пилот Макларена не дал ни шанса Ферстаппену.

Лендо опередил конкурента в борьбе за чемпионство более чем на 22 секунды и прервал его победную серию в Нидерландах. В топ-тройку залетел гонщик Феррари Шарль Леклер, который стартовал аж шестым.

Результаты гран-при Нидерландов-2024:

  1. Лендо Норрис (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896
  3. Шарль Леклер (Феррари) +25,439
  4. Оскар Пиастри (Макларен) +27,337
  5. Карлос Сайнс (Феррари) +32,137
  6. Серхио Перес (Ред Булл) +39,542
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +44,617
  8. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +49,599
  9. Пьер Гасли (Альпин) +1 круг
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1 круг

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Макларен наступает на пятки

Победа вместе с быстрым кругом позволила Норрису немного сократить расстояние от Ферстаппена. Впрочем эта разница все равно сохраняется немалой – аж 70 очков.

Кроме того, Мерседес и Феррари еще уменьшили гандикап от Ред Булл. Следующая гонка пройдет уже через неделю в итальянской Монце, что дает надежды Феррари на успешные показатели.

Индивидуальный зачет пилотов:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295
  2. Лендо Норрис (Макларен) – 225
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 192
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 179
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 172
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 154
  7. Серхио Перес (Ред Булл) – 139
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 122
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 50
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24