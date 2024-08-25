Після місячної паузи відновився сезон-2024 у перегонах класу Формула-1. До кінця липня організатори провели 14 етапів, а довга пауза перервалась гран-прі Нідерландів, пише 24 Канал.

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Макс здає позиції

Етап вперше повернувся у розклад у 2021-му після більш ніж 30-річної паузи. З тих пір три гонки поспіль в Зандвоорті тріумфував місцевий гонщик Макс Ферстаппен.

Пілот Ред Булл був і фаворитом у звітному гран-прі, хоча у кваліфікації Макс поступився Лендо Норрісу. Проте на самому етапі пілот Макларена не дав ані шансу Ферстаппену.

Лендо випередив конкурента у боротьбі за чемпіонства більш ніж на 22 секунди та перервав його переможну серію в Нідерландах. У топ-трійку залетів гонщик Феррарі Шарль Леклер, який стартував аж шостим.

Результати гран-прі Нідерландів-2024:

Лендо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896 Шарль Леклер (Феррарі) +25,439 Оскар Піастрі (Макларен) +27,337 Карлос Сайнс (Феррарі) +32,137 Серхіо Перес (Ред Булл) +39,542 Джордж Расселл (Мерседес) +44,617 Льюїс Гемілтон (Мерседес) +49,599 П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло

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Макларен наступає на п'яти

Перемога разом з найшвидшим колом дозволила Норрісу трохи скоротити відстань від Ферстаппена. Втім ця різниця все одно зберігається чималою – аж 70 очок.

Крім того, Мерседес та Феррарі ще зменшили гандикап від Ред Булл. Наступна гонка пройде вже за тиждень в італійській Монці, що дає надії Феррарі на успішні показники.

Індивідуальний залік пілотів: