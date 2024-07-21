В эти выходные в Формуле-1 прошел гран-при Венгрии. Первую победу в карьере одержал пилот Макларен Оскар Пиастри, тогда как лидер индивидуального зачета Макс Ферстаппен провалился.

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Ферстаппен сорвался

Пилот Ред Булл всю гонку спорил с механиками за неправильную стратегию, а в конце этапа еще и столкнулся с Льюисом Хэмилтоном. В итоге голландец финишировал пятым.

После этапа Макса спросили о критике в его адрес со стороны экспертов и фанатов. На это гонщик не сдержался и смачно выругался в сторону критиков.

Это спорт, здесь бывают эмоции в радиопереговорах. Если вам что-то не нравится, не смотрите и не слушайте. Что говорят критики? Пусть идут в задницу. На меня кучу дерьма вылили в Австрии, теперь здесь. Рассказывают, что я меняю траекторию при торможении, прочее бла-бла-бла. В Венгрии мы не могли бороться с Макларен, но вполне могли быть третьими. От команды была неправильная стратегия,

– заявил Ферстаппен.

Ранее Макса критиковали после гран-при Австрии в конце июня. Там пилот Ред Булл вызвал аварию с гонщиком Макларен Лендо Норрисом. Тогда Ферстаппен также завершил пятым, а вот Норрис был вынужден сойти с трассы досрочно.

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Напомним, что голландец является чемпионом последних трех сезонов Формулы-1. После 13-ти этапов кампании 2024 года Ферстаппен лидирует в индивидуальном зачете, опережая Лендо Норриса на 76 баллов.