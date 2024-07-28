Скандал в пользу Хэмилтона: победителя гран-при из Формулы-1 дисквалифицировали из-за веса

Джордж Расселл приблизился вплотную к своей второй победе в этом сезоне. Впрочем взвешивание болида после финального круга выявило нарушение регламента Формулы-1.

В гонках класса Формула-1 прошел 14-ый этап сезона-2024. Его принял автодром "Спа-Франкоршам" в Бельгии, пишет 24 Канал.

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Победителя наказали

Поул достался Шарлю Леклеру из Феррари, однако во время гран-при на трассе хозяйничали пилоты Мерседес. Хэмилтон и Расселл, которые стартовали с 3 и 6 мест соответственно, захватили лидерство и вели борьбу друг с другом.

В итоге Джордж выбрал тактику одного пит-стопа, тогда как все ближайшие конкуренты поехали на два. Это позволило Расселлу на полсекунды таки обойти партнера по команде. Однако победа так и не досталась британцу.

После финиша и взвешивания болида его машина оказалась на 1,5 килограмма легче нижней допустимой нормы. Поэтому организаторы гонки дисквалифицировали Джорджа и отдали победу Хэмилтону. В топ-тройку также вошли Пиастри и Леклер.

Результаты гран-при Бельгии-2024:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) Оскар Пиастри (Макларен) +0,647 Шарль Леклер (Феррари) +8,023 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +8,700 Лендо Норрис (Макларен) +9,324 Карлос Сайнс (Феррари) +19,269 Серхио Перес (Ред Булл) +42,669 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +49,437 Эстебан Окон (Альпин) +52,026 Даниэль Риккардо (РБ) +54,400

Положение в сезоне

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен финишировал четвертым, но все равно увеличил отрыв от ближайшего преследователя Лендо Норриса. Пилот Макларен оказался пятым и теперь его отставание от нидерландца составляет аж 78 очков.

Топ-10 общего зачета Формулы-1 в сезоне-2024:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 277 Лендо Норрис (Макларен) – 199 Шарль Леклер (Феррари) – 177 Оскар Пиастри (Макларен) – 167 Карлос Сайнс (Феррари) – 162 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 150 Серхио Перес (Ред Булл) – 131 Джордж Расселл (Мерседес) – 116 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 49 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24

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Если навязать борьбу Ферстаппену вряд ли кто-то сможет, то в Кубке конструкторов еще больше обострилась борьба за победу. Макларен и Феррари еще ближе подобрались к Ред Булл. Теперь между первым и третьим местом разница в 63 балла.

Зачет в Кубке конструкторов-2024:

Ред Булл – 408 Макларен – 366 Феррари – 345 Мерседес – 266 Астон Мартин – 73 РБ – 34 Хаас – 27 Альпин – 11 Уильямс – 4 Заубер – 0

Впереди гонщиков ждет еще десять этапов. После гран-при Бельгии Формула-1 уходит на месячную паузу и вернется гонкой в Нидерландах 25 августа.