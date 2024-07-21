В сезоне-2024 гонок класса Формула-1 завершилась 13-ый из 24-х этапов. Он прошел в Венгрии на автодроме "Хунгароринг" под Будапештом, пишет 24 Канал.

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Триумф с привкусом скандала

Гонка выдалась успешной для команды Макларен. Лендо Норрис и Оскар Пиастри заняли два первых места по итогам квалификации, а на самом гран-при существенно оторвались от конкурентов.

Долгое время на дистанции лидировал Пиастри, но перед вторым пит-стопом механики Макларен вызвали Норриса на пит-лейн первым. Это в итоге позволило Лэндо обойти партнера по команде и ехать к победе.

Однако в Макларене решили восстановить справедливость и попросили Норриса вернуть первую позицию Пиастри. Англичанин долгое время отказывался, но в конце концов за два круга до финиша он таки пропустил Оскара вперед.

Результаты гран-при Венгрии-2024:

Оскар Пиастри (Макларен) Лэндо Норрис (Макларен) +2,141 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,880 Шарль Леклер (Феррари) +19,686 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,349 Карлос Сайнс (Феррари) +23,073 Серхио Перес (Ред Булл) +39,792 Джордж Расселл (Мерседес) +42,368 Юки Цунода (РБ) +1:17,259 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17,976

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Ферстаппен до сих пор первый

Для Пиастри это первая в карьере победа на гран-при Формулы-1, а вот Норрис упустил возможность еще больше сократить отставание от Ферстаппена. Сам Макс финишировал пятым и даже столкнулся с Хэмилтоном. Сам же Льюис завершил этап третьим.

За 11 гонок до завершения сезона Ферстаппен опережает Норриса аж на 76 баллов. Следующий этап пройдет уже через неделю в Бельгии на автодроме "Спа-Франкоршам", после чего Формула-1 уйдет на перерыв до конца августа.

Индивидуальный зачет сезона-2024: