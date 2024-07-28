У перегонах класу Формула-1 пройшов 14-ий етап сезону-2024. Його прийняв автодром "Спа-Франкоршам" у Бельгії, пише 24 Канал.

До теми Макларен влаштував скандал на гран-прі Угорщини та подарував своєму пілоту перший тріумф у Ф-1

Переможця покарали

Поул дістався Шарлю Леклеру з Феррарі, проте під час гран-прі на трасі господарювали пілоти Мерседес. Гемілтон та Расселл, які стартували з 3 та 6 місць відповідно, захопили лідерство та вели боротьбу один із одним.

У підсумку Джордж обрав тактику одного піт-стопа, тоді як всі найближчі конкуренти поїхали на два. Це дозволило Расселлу на півсекунди таки обійти партнера по команді. Проте перемога так і не дісталась британцю.

Після фінішу та зважування боліда його машина виявилась на 1,5 кілограма легшою за нижню допустиму норму. Тому організатори перегонів дискваліфікували Джорджа та віддали перемогу Гемілтону. У топ-трійку також увійшли Піастрі та Леклер.

Результати гран-прі Бельгії-2024:

Льюїс Гемілтон (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) +0,647 Шарль Леклер (Феррарі) +8,023 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +8,700 Лендо Норріс (Макларен) +9,324 Карлос Сайнс (Феррарі) +19,269 Серхіо Перес (Ред Булл) +42,669 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,437 Естебан Окон (Альпін) +52,026 Даніель Ріккардо (РБ) +54,400

Положення в сезоні

Лідер загального заліку Макс Ферстаппен фінішував четвертим, але все одно збільшив відрив від найближчого переслідувача Лендо Норріса. Пілот Макларен опинився п'ятим і тепер його відставання від нідерландця складає аж 78 очок.

Топ-10 загального заліку Формули-1 у сезоні-2024:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 277 Лендо Норріс (Макларен) – 199 Шарль Леклер (Феррарі) – 177 Оскар Піастрі (Макларен) – 167 Карлос Сайнс (Феррарі) – 162 Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 150 Серхіо Перес (Ред Булл) – 131 Джордж Расселл (Мерседес) – 116 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 49 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24

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Якщо нав'язати боротьбу Ферстаппену навряд чи хтось зможе, то у Кубку конструкторів ще більше загострилась боротьба за перемогу. Макларен та Феррарі ще ближче підібрались до Ред Булл. Тепер між першим та третім місцем різниця у 63 бали.

Залік у Кубку конструкторів-2024:

Ред Булл – 408 Макларен – 366 Феррарі – 345 Мерседес – 266 Астон Мартін – 73 РБ – 34 Хаас – 27 Альпін – 11 Вільямс – 4 Заубер – 0

Попереду на гонщиків чекає ще десять етапів. Після гран-прі Бельгії Формула-1 йде на місячну паузу та повернеться гонкою у Нідерландах 25 серпня.