Макларен устроил скандал на гран-при Венгрии и подарил своему пилоту первый триумф в Ф-1
Очередной этап Формулы-1 подарил тотальную доминацию Макларен и двойной финиш его пилотов на вершине. Для Оскара Пиастри победа стала дебютной в карьере.
В сезоне-2024 гонок класса Формула-1 завершилась 13-ый из 24-х этапов. Он прошел в Венгрии на автодроме "Хунгароринг" под Будапештом, пишет 24 Канал.
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Триумф с привкусом скандала
Гонка выдалась успешной для команды Макларен. Лендо Норрис и Оскар Пиастри заняли два первых места по итогам квалификации, а на самом гран-при существенно оторвались от конкурентов.
Долгое время на дистанции лидировал Пиастри, но перед вторым пит-стопом механики Макларен вызвали Норриса на пит-лейн первым. Это в итоге позволило Лэндо обойти партнера по команде и ехать к победе.
Однако в Макларене решили восстановить справедливость и попросили Норриса вернуть первую позицию Пиастри. Англичанин долгое время отказывался, но в конце концов за два круга до финиша он таки пропустил Оскара вперед.
Результаты гран-при Венгрии-2024:
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Лэндо Норрис (Макларен) +2,141
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +14,880
- Шарль Леклер (Феррари) +19,686
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,349
- Карлос Сайнс (Феррари) +23,073
- Серхио Перес (Ред Булл) +39,792
- Джордж Расселл (Мерседес) +42,368
- Юки Цунода (РБ) +1:17,259
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17,976
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Ферстаппен до сих пор первый
Для Пиастри это первая в карьере победа на гран-при Формулы-1, а вот Норрис упустил возможность еще больше сократить отставание от Ферстаппена. Сам Макс финишировал пятым и даже столкнулся с Хэмилтоном. Сам же Льюис завершил этап третьим.
За 11 гонок до завершения сезона Ферстаппен опережает Норриса аж на 76 баллов. Следующий этап пройдет уже через неделю в Бельгии на автодроме "Спа-Франкоршам", после чего Формула-1 уйдет на перерыв до конца августа.
Индивидуальный зачет сезона-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 265
- Лэндо Норрис (Макларен) – 189
- Шарль Леклер (Феррари) – 162
- Карлос Сайнс (Феррари) – 154
- Оскар Пиастри (Макларен) – 149
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 125
- Серхио Перес (Ред Булл) – 124
- Джордж Расселл (Мерседес) – 116
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 45
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24