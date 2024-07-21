У сезоні-2024 перегонів класу Формула-1 завершився 13-ий з 24-х етапів. Він пройшов в Угорщині на автодромі "Хунгароринг" під Будапештом, пише 24 Канал.

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Тріумф з присмаком скандалу

Гонка видалась успішною для команди Макларен. Лендо Норріс та Оскар Піастрі обійняли два перших місця за підсумками кваліфікації, а на самому гран-прі суттєво відірвались від конкурентів.

Довгий час на дистанції лідирував Піастрі, але перед другим піт-стопом механіки Макларен викликали Норріса на піт-лейн першим. Це у підсумку дозволило Лендо обійти партнера по команді та їхати до перемоги.

Проте в Макларені вирішили відновити справедливість та попросили Норріса повернути першу позицію Піастрі. Англієць довгий час відмовлявся, але зрештою за два кола до фінішу він таки пропустив Оскара вперед.

Результати гран-прі Угорщини-2024:

Оскар Піастрі (Макларен) Лендо Норріс (Макларен) +2,141 Льюїс Гемілтон (Мерседес) +14,880 Шарль Леклер (Феррарі) +19,686 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +21,349 Карлос Сайнс (Феррарі) +23,073 Серхіо Перес (Ред Булл) +39,792 Джордж Расселл (Мерседес) +42,368 Юкі Цунода (РБ) +1:17,259 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:17,976

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Ферстаппен досі перший

Для Піастрі це перша у кар'єрі перемога на гран-прі Формули-1, а ось Норріс впустив можливість ще більше скоротити відставання від Ферстаппена. Сам Макс фінішував п'ятим та навіть зіштовхнувся із Гемілтоном. Сам же Льюїс завершив етап третім.

За 11 гонок до завершення сезону Ферстаппен випереджає Норріса аж на 76 балів. Наступний етап пройде вже за тиждень у Бельгії на автодромі "Спа-Франкоршам", після чого Формула-1 піде на перерву до кінця серпня.

Індивідуальний залік сезону-2024: