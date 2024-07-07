В сезоне Формулы-1 2024 года завершилась первая половина этапов. В британском Сильверстоуне финишировал 12-й из 24-х гран-при этого сезона.
По теме Минимальные изменения из-за Рамадана: Формула-1 опубликовала календарь на 2025 год
Долгожданный успех Хэмилтона
Во время квалификации лидерство захватило трио британцев Расселл, Хэмилтон и Норрис. В свою очередь действующий чемпион и лидер текущего сезона Ферстаппен стартовал четвертым.
Сама же гонка выдалась немного хаотичной из-за обильного дождя. Победитель квалификации Расселл вообще не доехал до финиша. А вот его партнер по Мерседесу Льюис Хэмилтон смог одержать победу.
Британцу удалось опередить Ферстаппена менее чем на 1,5 секунды. Третьим финишировал пилот Макларена Норрис, который оказался в 7,5 секундах позади земляка из Мерседеса.
Результаты гран-при Великобритании-2024:
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465
- Лэндо Норрис (Макларен) +7,547
- Оскар Пиастри (Макларен) +12,429
- Карлос Сайнс (Феррари) +47,318
- Нико Хюлькенберг (Хаас) +55,722
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +56,569
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:03,577
- Александер Албон (Уильямс) +1:08,387
- Юки Цунода (РБ) +1:19,303
Читайте также После почти 30 лет поисков: полиция таки нашла Ferrari пилота Формулы-1 Герхарда Бергера
Для Льюиса Хэмилтона это первая победа на гран-при за почти три года. Последний раз британец одерживал победу на этапе в Саудовской Аравии, который прошел в ноябре 2021 года.
Впрочем, в турнирной таблице текущего сезона продолжает уверенно лидировать Макс Ферстаппен. Чемпион трех последних сезонов опережает ближайшего преследователя Лендо Норриса аж на 84 балла. Следующий этап Формулы-1 пройдет 21 июля в Венгрии.
Турнирная таблицы сезона-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
- Лэндо Норрис (Макларен) – 171
- Шарль Леклер (Феррари) – 150
- Карлос Сайнс (Феррари) – 146
- Оскар Пиастри (Макларен) – 124
- Серхио Перес (Ред Булл) – 118
- Джордж Расселл (Мерседес) – 111
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 110
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 45
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 23