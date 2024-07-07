В сезоне Формулы-1 2024 года завершилась первая половина этапов. В британском Сильверстоуне финишировал 12-й из 24-х гран-при этого сезона.

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Долгожданный успех Хэмилтона

Во время квалификации лидерство захватило трио британцев Расселл, Хэмилтон и Норрис. В свою очередь действующий чемпион и лидер текущего сезона Ферстаппен стартовал четвертым.

Сама же гонка выдалась немного хаотичной из-за обильного дождя. Победитель квалификации Расселл вообще не доехал до финиша. А вот его партнер по Мерседесу Льюис Хэмилтон смог одержать победу.

Британцу удалось опередить Ферстаппена менее чем на 1,5 секунды. Третьим финишировал пилот Макларена Норрис, который оказался в 7,5 секундах позади земляка из Мерседеса.

Результаты гран-при Великобритании-2024:

Льюис Хэмилтон (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465 Лэндо Норрис (Макларен) +7,547 Оскар Пиастри (Макларен) +12,429 Карлос Сайнс (Феррари) +47,318 Нико Хюлькенберг (Хаас) +55,722 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +56,569 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:03,577 Александер Албон (Уильямс) +1:08,387 Юки Цунода (РБ) +1:19,303

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Для Льюиса Хэмилтона это первая победа на гран-при за почти три года. Последний раз британец одерживал победу на этапе в Саудовской Аравии, который прошел в ноябре 2021 года.

Впрочем, в турнирной таблице текущего сезона продолжает уверенно лидировать Макс Ферстаппен. Чемпион трех последних сезонов опережает ближайшего преследователя Лендо Норриса аж на 84 балла. Следующий этап Формулы-1 пройдет 21 июля в Венгрии.

Турнирная таблицы сезона-2024: