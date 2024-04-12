В Формуле-1 в начале марта стартовал уже 75-й сезон гонок. Организаторы сделали рекордное количество гран-при в 2024 году, их будет аж 24.
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Расписание без изменений
Между тем стал известен уже календарь аж на 2025 год. Формула-1 оставит в нем те рекордные 24 этапа. При этом никаких новых гран-при не планируется.
Немного изменится лишь последовательность гонок. В отличие от этого года, чемпионат стартует в Австралии 16 марта (на две недели позже чем в 2024-м). Действующий чемпионат начинался 2 марта в Бахрейне.
Минимальные замены
Впрочем, организаторы сместили гран-при в Сахире, а также Джидде (Саудовская Аравия) из-за Рамадана. Они пройдут в апреле после этапе в Австралии, Китае и Японии.
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Среди других изменений – гран-при Испании вынесен перед канадским этапом и пройдет сразу после Монако. А в августе последним этапом перед перерывом станет гонка в Венгрии, а не Бельгии, как в этом году. Завершится сезон 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, что последние три чемпионата в Формуле-1 выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Сейчас же голландец также лидирует в зачете гонщиков сезона-2024 после четырех гран-при:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 77
- Серхио Перес (Ред Булл) – 64
- Шарль Леклер (Феррари) – 59
- Карлос Сайнс (Ферарри) – 55
- Лендо Норрис (Макларен) – 37
- Оскар Пиастри (Макларен) – 32
- Джордж Расселл (Мерседес) – 24
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 24
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 10
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 9