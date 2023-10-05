Формула-1 в сезоне-2023 подходит к концу. До завершения кампании осталось всего шесть этапов и уже в эти выходные может определиться новый чемпион, пишет 24 канал.

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Что нужно Максу для чемпионства

В этом сезоне битва за первое место не удалась, ведь пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену, по сути, нет равных. За шесть этапов до завершения турнира голландец опережает своего партнера по команде Серхио Переса на 177 очков.

Уже в субботу на гран-при Катара Макс может де-юре оформить чемпионство. Именно в субботу, ведь за день до самой гонки состоится спринт, где топ-8 пилотов получат баллы.

Ферстаппену достаточно набрать всего три очка, чтобы стать недостижимым для конкурентов. То есть место у топ-6 на спринте или у топ-8 в гонке в воскресенье гарантирует пилоту Ред Булл чемпионство.

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Историческое достижение Ферстаппена

Напомним, что Макс является двукратным чемпионом мира, став лучшим в 2021 и 2022 годах. В этом году голландец выиграл 13 из 16 этапов. По количеству чемпионств Ферстаппен настигнет сразу пять легенд Формулы-1:

Джек Бребхэм (1959, 1960, 1966)

(1959, 1960, 1966) Джеки Стюарт (1969, 1971, 1973)

(1969, 1971, 1973) Ники Лауда (1975, 1977, 1984)

(1975, 1977, 1984) Нельсон Пике (1981, 1983, 1987)

(1981, 1983, 1987) Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)

Больше титулов в своем активе имеют лишь Себастьян Феттель (4), Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (7). Топ-десятка пилотов в индивидуальном зачете 2023 выглядит так: