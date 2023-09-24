Этот триумф стал 13-м для нидерландца в течение сезона и 15-м для австрийской команды. Такая доминация позволила задолго до конца сезона официально оформить "Ред Булл" вторую победу в зачете подряд, пишет 24 Канал.

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Для оформления победы хватило одного Ферстаппена

Гран-при Японии происходило после гонки в Сингапуре, где единственную победу в сезоне одержал не пилот "Ред Булл". Тогда прервать рекордную серию смог испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс.

Однако в Японии все снова стало на свои места. По итогам квалификации с поула стартовал Макс Ферстаппен и к концу гонки он своего уже не отпустил, привезя ближайшему преследователю почти 20 секунд форы. Благодаря этому результату нидерландский пилот уже по итогам грядущего Гран-при может досрочно оформить третье подряд чемпионство Формулы-1.

Отметим, что его партнер по команде Серхио Перес сошел с дистанции, поэтому досрочную победу в Кубке конструкторов команде "Ред Булл" принес исключительно результат Макса Ферстаппена. Нынешний Кубок конструкторов стал шестым в истории австрийской команды, ранее она четыре раза подряд триумфовала в период с 2010 по 2013 год и в прошлом году.

Формула 1. Гран-при Японии: топ-5

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 53 круга Ландо Норрис ("Макларен") +19,387 Оскар Пиастри ("Макларен") +36,494 Шарль Леклер ("Феррари") +43,998 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +49,376

Смотрите видеообзор Гран-при Японии

После победы Ферстаппена на Гран-при в Японии "Ред Булл" имеет преимущество уже в 318 очков над ближайшим преследователем: "Ред Булл" – 623 очка, "Мерседес" – 305, "Феррари" – 285, "Астон Мартин" – 221, "Макларен" – 172.

В личном зачете первые 2 строчки также занимают представители "быков", и уже 8 октября в Катаре Ферстаппен может официально стать чемпионом сезона.

Личный зачет пилотов в сезоне-2023: топ-5

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 400 очков Серхио Перес ("Ред Булл") – 223 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 190 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 174 Карлос Сайнс ("Феррари") – 150

Справка. До конца сезона осталось 6 Гран-при: 8 октября (Катар), 22 октября (США), 29 октября (Мексика), 5 ноября (Бразилия), 19 ноября (Лас-Вегас), 26 ноября (Абу-Даби).