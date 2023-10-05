Формула-1 у сезоні-2023 добігає кінця. До завершення кампанії залишилось всього шість етапів і вже на цих вихідних може визначитись новий чемпіон, пише 24 канал.

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Що треба Максу для чемпіонства

Цього сезону битва за перше місце не вдалась, адже пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену по суті немає рівних. За шість етапів до завершення турніру голандець випереджає свого партнера по команді Серхіо Переса на 177 очок.

Вже у суботу на гран-прі Катару Макс може де-юре оформити чемпіонство. Саме у суботу, адже за день до самої гонки відбудеться спринт, де буде топ-8 пілотів отримають бали.

Ферстаппену достатньо набрати всього три очки, щоб стати недосяжним для конкурентів. Тобто місце у топ-6 на спринті або у топ-8 у гонці в неділю гарантує пілоту Ред Булл чемпіонство.

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Історичне досягнення Ферстаппена

Нагадаємо, що Макс є дворазовим чемпіоном світу, ставши найкращим у 2021 та 2022 роках. Цього року голандець виграв 13 із 16-ти етапів. За кількістю чемпіонств Ферстаппен наздожене одразу п'ятьох легенд Формули-1:

Джек Бребем (1959, 1960, 1966)

(1959, 1960, 1966) Джекі Стюарт (1969, 1971, 1973)

(1969, 1971, 1973) Нікі Лауда (1975, 1977, 1984)

(1975, 1977, 1984) Нельсон Піке (1981, 1983, 1987)

(1981, 1983, 1987) Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)

Більше титулів у своєму активі мають лише Себастьян Феттель (4), Хуан Мануель Фанхіо (5), Льюїс Гемілтон та Міхаель Шумахер (по 7). Топ-десятка пілотів у індивідуальному заліку 2023 року виглядає так: