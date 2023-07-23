В Венгрии подошел к завершению 11 этап Формулы-1 в 2023 году. Этим сезон достиг середины, ведь всего запланировано 22 гран-при этого года, пишет 24 канал.
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Квалификация на Хунгароринге получилась очень ожесточенной. Первое и десятое место разделили всего 0,57 секунды, а поул достался Льюису Хэмилтону. Британец опередил Макса Ферстаппена всего на 0,003 секунды.
Уничтожение от Ферстаппена
Впрочем, уже на самом гран-при пилот Ред Булл в очередной раз поиздевался над соперниками. Голландец захватил инициативу со старта и уверенно выиграл гонку, опередив ближайшего преследователя более чем на полминуты.
Сам же Хэмилтон не смог пробиться на подиум, завершив четвёртым. Прорыв Макларена лишь подтвердил успешность технических изменений в болиде, которые британская команда ввела накануне гран-при Австрии (2 июля).
Это вылилось в пять из шести попаданий их пилотов в очковую зону. А Лэнд Норрис второй раз подряд занял второе место. В свою очередь Фернандо Алонсо провел худший этап сезона, заняв девятую позицию.
Результаты гран-при Венгрии:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Лэндо Норрис (Макларен) +33,7
- Серхио Перес (Ред Булл) +37,6
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +39,1
- Оскар Пиастри (Макларен) +1:02,5
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:05,8
- Шарль Леклер (Феррари) +1:10,3
- Карлос Сайнс (Феррари) +1:11,0
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:15,7
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
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Зачет пилотов
Алонсо продолжает оставаться одним из трех пилотов (наряду с Ферстаппеном и Хэмилтоном), каждая гонка оказывалась в очках. Макс вообще одержал уже 9 побед из 11 возможных в этом сезоне, в том числе седьмом подряд.
Это лишь укрепило голландца на первом месте в индивидуальном зачете. Победитель двух последних сезонов "королевской гонки" опережает своего партнера по команде Серхио Переса аж на 110 баллов.
Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) 281
- Серхио Перес (Ред Булл) – 171
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 139
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 131
- Джордж Расселл (Мерседес) – 90
- Карлос Сайнс (Феррари) – 87
- Шарль Леклер (Феррари) 80
- Лэндо Норрис (Макларен) – 60
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 45
- Эстебан Окон (Альпин) – 31