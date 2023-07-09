В Формуле-1 сезона-2023 завершился десятый гран-при. Его приняла Великобритания на уже привычном для себя автодроме "Сильверстоун", пишет 24 канал.

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В этом году действующий чемпион Макс Ферстаппен не имеет конкуренции и на всей скорости уносится к уже третьему трофею. Голландец торжественно торжествовал на британском этапе, выиграв квалификацию и гонку.

Макс не упускал лидерство с первого круга и в итоге на 3,7 секунды опередил второе место. Там сенсационно оказался пилот Макларена Лэндо Норрис, повторивший свой лучший показатель (второе место было на гран-при Италии в 2021-м).

В общем, Макларен продолжает прогрессировать после технических изменений, проведенных перед прошлым гран-при. В Австрии Норрис был четвертым, а теперь Лэндо оказался вторым. При этом его партнер по команде Оскар Пиастри стал четвёртым.

Результаты гран-при Великобритании:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лэндо Норрис (Макларен) +3,7 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6,7 Оскар Пиастри (Макларен) +7,7 Джордж Расселл (Мерседес) +11,2 Серхио Перес (Ред Булл) +12,8 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17,1 Алекс Албон (Уильямс) +17,8 Шарль Леклер (Феррари) +18,6 Карлос Сайнс (Феррари) +19,4

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Топ-тройку замкнул Льюис Хэмилтон, а вот Феррари в очередной раз провалили этап. Леклер и Сайнс только закрыли очковую зону. В свою очередь Ферстаппену удалось еще и установить самый быстрый круг.

Это позволило нидерландцу оторваться от партнера по Ред Буллу Серхио Переса почти на сотню очков. За топ-тройку продолжают бороться Алонсо и Хэмилтон. Главные старожилы Формулы-1 пока на каждом гран-при брали какие-нибудь очки.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: