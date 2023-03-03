У грудні минулого року підійшов до завершення чемпіонат світу з футболу в Катарі. Переможцем стала збірна Аргентини, яка у неймовірном фіналі переграла Францію в серії пенальті.

До теми На чемпіонаті світу 2026 зіграють 48 команд: ФІФА розглядає три формати проведення

Наступний Мундіаль пройде аж у 2026 році. Господарями виступлять три країни (США, Мексика та Канада), а кількість учасників збільшиться до 48. Раніше було оголошено, що групова стадія буде складатися із 16 груп по три збірні.

Втім ФІФА готова відмовитись від такої ідеї. Головною причиною є підвищена ймовірність договірних матчів під час останнього туру. Організація планує прийняти рішення про повернення до квартетів, у такому разі їх буде 12.

Це призведе і збільшення матчів. При форматі з тріо матчів було б 80, а при групах по чотири команди ігоо стане 104, що збільшить дохід ФІФА від Мундіалю. Остаточне рішення ФІФА ухвалить 16 березня.

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До слова, участь на наступному Мундіалі може не взяти Росія. Через війну в Україні УЄФА не допускає команду Карпіна до своїх змагань, в тому числі і відбору на ЧС. Окупанти можуть спробувати перейти в азійську конфедерацію, але тоді ФІФА може накласти на них бан.