Дидье Дешам хочет продолжить руководить сборной Франции до чемпионата мира-2026. Наставник хочет снова привести национальную команду к победе на Мундиале.

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Верят в еще один трофей Мундиаля

Ранее сообщалось, что Дешам может сохранить под собой тренерское кресло к Евро-2024.

54-летний наставник хочет переговоров с руководством Федерации футбола Франции (FFF) по продолжению сотрудничества.

Нынешнее соглашение Дешама по сборной Франции рассчитано до конца 2022 года. Глава FFF и президент Франции Эммануэль Макрон уже говорили о желании сохранить Дешама во главе национальной команды.

Напомним, что Дешам работает с "Ле Блэ" с 8 июля 2012 года. Под его руководством команда провела уже 139 матчей, в которых одержала 90 побед при 24 поражениях.

Самым болезненным стало недавнее фиаско в финале ЧМ-2022, где Франция проиграла Аргентине по итогам пенальти (4:2).

СМИ отмечают, что конфликт с Дешамом стал решающим в решении Карим Бензем закончить карьеру за сборную Франции после Мундиаля в Катаре