На днях в Катаре проходит чемпионат мира по футболу 2022. А уже через четыре года состоится следующий Мундиаль, который примет три страны – США, Мексика и Канада.

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Ранее ФИФА приняла расширение чемпионата мира. С 2026 года на турнир будет отобрано 48 сборных из шести конфедераций. Первоначально организация планировала сделать 16 групп по три команды, но теперь хочет более подробно рассмотреть другие варианты.

12 квартетов

Основной проблемой главного варианта может стать неравномерный календарь, ведь одна из команд группы будет пропускать последний тур. Таким образом, два других коллектива могут расписать нужный именно им результат.

Первой альтернативой основному варианту является наличие 12 групп по четыре коллектива. В таком случае в 1/16 финала пройдут по две лучшие сборные квартетов, а также 8 из 12 команд, которые займут третьи места.

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Две лиги

Также ФИФА готова рассмотреть новую идею с разделением на две лиги по 24 команды. В каждой из лиг будет сформировано по 6 квартетов, из которых по 16 команд выйдут в 1/8 финала. Таким образом, победители каждой из лиг окажутся в финале ЧМ.

Напомним, ранее ФИФА предлагала вариант с проведением серий пенальти уже на групповой стадии. Они стали бы возможны в случае ничьих, чтобы победитель дуэли получил один дополнительный балл.

Интересный факт. Мексика уже дважды принимала Мундиаль раньше – в 1970 и 1986 годах. Во втором случае хозяйкой должна была стать Колумбия. Но страна не успела подготовиться к турниру, поэтому его передали мексиканцам. США же принимала ЧМ в 1994 году, а вот Канада – ни разу.